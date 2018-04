Vyhrajte zájezd do Velké Británie a poznejte inspirativní město Cambridge

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

V rámci kampaně Dynamic Britain vám postupně představujeme nejlákavější britská města plná kontrastů. Připravili jsme pro vás i soutěž o zájezd do Londýna pro dvě osoby. Odpovězte na soutěžní otázku a užijte si nezapomenutelné dobrodružství. S VisitBritain můžete dělat to, co vás opravdu baví.