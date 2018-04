Vyhrajte zájezd do Velké Británie a objevte Cardiff – starodávný i moderní

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Objevujte britská města a dopřejte si to, co vás opravdu baví. VisitBritain vás provádí nejzajímavějšími místy Velké Británie a odhaluje jedinečný svět kontrastů, ve kterém si můžete dopřát to, co máte rádi. V rámci kampaně Dynamic Britain je pro vás připravena soutěž o zájezd do Londýna pro dvě osoby.