Vyhodili vás z letadla?

Nebývá to často, ale stát se to klidně může: člověk dorazí na letiště (většinou na poslední chvíli) a s překvapením se u přepážky dozví, že ačkoli má platnou letenku, v letadle už pro něho není místo. Správná chvíle na to ztropit scénu? Ještě okamžik.Situace, která na první pohled vypadá beznadějně, se může někdy i v dobré obrátit. Nejprve se však podívejme, proč k ní vlastně dochází. Letecké společnosti ve snaze minimalizovat ztráty z neobsazených sedadel často na svých linkách rezervují více letenek, než kolik stroj vůbec může pojmout lidí. Říká se tomu overbooking. Protože někteří zájemci nakonec rezervace ruší, počet cestujících a počet sedadel se nakonec více méně sladí. A však v případě, že letět chtějí všichni, nastane problém: ti, kteří dorazí k odletu jako poslední, se mohou setkat s tímto nemilým překvapením. Když se už něco podobného přihodí, měl by každý vědět jak se bránit. Prostředků není málo a ty navíc vycházejí z předpokladu, že se jedná o chybu letecké společnosti, takže ta by se měla činit, aby problém odstranila. Což je výhoda pro cestujícího. Je-li například někdo držitelem letenky v ekonomické třídě a zde už není místo, může ho například dopravce přeřadit do vyšší cestovní třídy, kde se obvykle nějaké sedadlo ještě najde. Z nevýhody se tak rázem stane výhoda, neboť člověk se v takovém případě sveze poněkud luxusněji, než vůbec očekával, a hlavně,než si zaplatil. A však překvapení ještě zdaleka nemusejí končit. Ten, kdo cestoval letadlem ve Spojených státech, už toho byl možná svědkem. Před odletem se například ozve výzva těm, kdož jsou ochotni vzdát se svého místa na příslušné lince. Proč by to však někdo dobrovolně dělal? je možno se ptát. Protože dotyčný si takto může vydělat peníze (řádově i několik set dolarů). Protože je tak možno získat zdarma další letenku na některou z vybraných tras. Protože se dá zdarma strávit den s noclehem v hotelu a na své cestě si tak udělat příjemné povyražení - to je zvláště vhodné pro ty,kterým nezáleží příliš na čase. Lákadla jsou to mocná a mezi cestujícími se vždy najde někdo, kdo jim neodolá. A tak spokojeni jsou nakonec všichni: letecká společnost, protože má nabito, uspěchaní cestující, kteří se včas dostanou tam, kam mají, a nakonec i méně uspěchaní pasažéři, kteří si díky své ochotě přijdou na zajímavou pozornost od dopravce. Filutové, kteří však už v této chvíli začínají spřádat plány na získání skvělých odměn tím, že začnou chodit na letiště pozdě, by však měli své touhy udržet na uzdě. To, že v letadle není pro někoho místo, se nedá zařadit do úplně běžných situací a letecká společnost to řeší případ od případu. Někdy dokonce ve velmi vypjaté atmosféře. Takže chtít na overbookingu vědomě vydělávat může být hra velmi ošidná.