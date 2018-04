Vyhlídková terasa Bastei – perla Saského Švýcarska

Může se hodit Jak se tam dostat Bastei se nachází na pravém břehu řeky Labe, asi 15 kilometrů za hraničním přechodem Hřensko – Schmilka. Podél Labe dojedeme až do Bad Schandau, kde přejedeme přes most na druhý břeh řeky (pokud se rozhodneme využít přívoz v Kurort Rathenu), a nebo budeme pokračovat dál po pravém břehu přes Porschdorf, Waltersdorf a Rathewalde. Dopravní značení nás přibližně po 10 km dovede na placené centrální parkoviště těsně u Bastei. Za parkování zde zaplatíme 3 € do 3 hodin, a nebo 5,5 € na celý den. V případě, že chcete ušetřit eura za parking a přívoz, uhněte ve Waltersdorfu vlevo a těsně před zákazem vjezdu do Niederrathenu je omezené místo pro bezplatné parkování (hned vedle placeného parkoviště). Musíte ale přijet včas, protože o víkendu se rychle zaplní. Odsud vede cesta asi 1 km prudce z kopce, takže při návratu k autu je třeba počítat s poměrně únavným stoupáním. Přívoz v Kurort Rathen

cesta tam a zpět celkem 1,80 € / osobu Užitečné odkazy Průvodce Českosaským Švýcarskem Stránky města Kurort Rathen Krásy české přírody