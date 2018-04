Výlet, na kterém zavaříte foťák: kolem jezer s vyhlídkou na Matterhorn

Může se hodit Kdy vyrazit

Vzhledem k tomu, že velká část trasy vede ve výšce přes 2 000 metrů nad mořem lyžařskými terény a sníh se místy drží do hodně pozdního jara a hned zkraje podzimu často padá čerstvý, zbývají na pěší túry jen tři letní měsíce od půlky června do půlky září. V červnu navíc bývá terén místy značně rozbahněný od tajícího sněhu. Jak se tam dostat

Výhradně vlakem! Do Zermattu platí přísný zákaz vjezdu motorových vozidel, který narušuje leda výjimečně mimo sezonu stavební technika a celoročně (naštěstí většinou brzy zrána) už jen popeláři. Místní dopravu zajišťují elektromobily. Cesta vlakem z Curychu zabere 3 hodiny 20 minut s přestupem ve Vispu, startovní bod popsané túry Riffelalp je z Zermattu vzdálený 20 minut zubačkou. Swiss Pass platí na vlak až do Zermattu, na Riffelalp umožňuje zlevněné jízdné 9 švýcarských franků. Kde se dobře vyspat

Zermatt, to je dovolenkový ráj, takže tu budete o hotely doslova zakopávat. Ke špičce v poměru kvalita/cena patří zdejší pobočka sítě Sunstar nedaleko nádraží (zermatt.sunstar.ch) - za dvoulůžkový designový pokoj se snídaní, minibarem a lázněmi v ceně dáte v létě od 300 franků. Když popojdete od nádraží 10 až 15 minut pěšky směrem ke čtvrti Winkelmatten, najdete dva výjimečně výhodné tipy. Rozkošný hotýlek Stockhorn (www.hotelstockhorn.ch) s pouhými čtyřmi pokoji nabízí 2 lůžka se snídaní od 125 franků. Moderní hostel (www.youthhostel.ch/zermatt) se 170 místy leží ještě o kus dál na okraji vesnice a prodává lůžko s výtečnou polopenzí (večeře má 4 chody!) od 55 franků v hromadné ložnici a od 70 franků ve dvoulůžkovém pokoji, přičemž jako bonus můžete s trochou štěstí dostat výhled na Matterhorn, za nějž většina hotelů účtuje příplatky. Kde se dobře najíst

V restauraci Stockhorn v budově stejnojmenného hotýlku podávají výtečné walliské sýrové speciality: několik druhů fondue a samozřejmě raclette. Není třeba se obávat ani polopenze, kterou nabízí drtivá většina zdejších hotelů, a dokonce i hostel. Snídaně i večeře jsou nejen štědré, ale i pestré. Čtyř až pětichodové večerní menu (předkrm, čerstvý salátový bufet, polévka, jídlo a navrch zákusek) se mění každý den.