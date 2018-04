Tak tohle je New York z World Trade Center. První záběry ze 100. patra

Vyhlídka, která vyroste na 100., 101. a 102. patře, je zatím pouhou stavební kostrou z oceli, betonu a skla, napsala agentura AP. Už v úterý však dostali někteří politici a novináři možnost se do 100. patra podívat a rozhlédnout se. Jako na dlani přitom mohli spatřit celý Manhattan, Brooklyn i New Jersey.

"One World Trade Center, který byl původně plánován jako symbol naší nezlomnosti, síly, naší obnovy, nyní proměnil panorama Dolního Manhattanu... A když se rozhlédnete, dáte mi za pravdu, že žádný pohled se nemůže vyrovnat tomu, jenž nabídne tato vyhlídka," prohlásil David Samson, šéf společnosti Port Authority, která bude atrakci provozovat.

Za pouhou minutu do 102. patra

Návštěva vyhlídky bude trvat něco málo přes hodinu. Po zakoupení vstupenky v lobby návštěvníci nejprve sjedou výtahem do suterénu, kde je čeká multimediální přednáška o výstavbě mrakodrapu. Tady pak vyčkají na vysokorychlostní výtah, který je během 60 sekund vyveze do 102. patra, kde zhlédnou video o New Yorku nazvané Vidět navěky (See Forever).

Teprve poté se roztáhnou speciální závěsy, aby se návštěvníci mohli pokochat výhledy na New York. Každou skupinu turistů povede průvodce, který zájemcům ukáže všechna zajímavá místa.

Ve 101. patře pak budou k dispozici restaurace a různé bufety, o patro níž obchody se suvenýry.

Vstupné se prý bude pohybovat zhruba ve stejné výši jako u obdobných atrakcí, na vyhlídku v 86. patře Empire State Building se platí 25 dolarů.

První prohlídka z vyhlídkové plošiny ve 100. patře newyorského mrakodrapu One World Trade Center Na 100. patře One World Trade Center. Za oknem, které právě jeden z pracovníků čistí, je vidět Empire State Building.

Nový symbol Spojených států

Mrakodrap One World Trade Center, přezdívaný jednoduše jako 1WTC a dříve známý také symbolicky jako Freedom Tower (Věž svobody), získává finální podobu. Impozantní budova je nástupcem Dvojčat, která se zbortila po teroristickém útoku 11. září 2001 a jejichž trosky se pak musely srovnat se zemí. Slavnostně by se měla otevřít už příští rok a stavba má přijít na rekordních 3,8 miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 72 miliard korun.

Konečná výška 1WTC bude 417 metrů, anténa má přitom dosáhnout symbolické výšky 541 metrů neboli 1 776 stop, což symbolizuje přijetí Deklarace nezávislosti Spojených států dne 4. července roku 1776.

Věž 1WTC se začala stavět v dubnu 2006. Prvních 56 metrů od země je budova z betonu, bez oken, s účelem zabránit možným teroristickým útokům ze země.

Věž se staví podle návrhu architekta Davida Childse ze společnosti Skidmore, Owings a Merril. Má mít celkem 105 pater, přičemž vyhlídková plošina bude umístěná v patrech 100–102.