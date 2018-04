Výhledy, kam zakřivení Země dovolí. Ráj lyžařů na Kaprunu 10 let po katastrofě

Nejčernější den v moderních dějinách Kaprunu má datum 11. listopad 2000. V tunelu dlouhém přes tři kilometry, kterým se lyžaři vyváželi z údolí nahoru na ledovec, začalo hořet a o život přišla drtivá většina pasažérů, přesně 150 lidí.

Mnozí tehdy prorokovali, že tak strašná tragédie naruší lyžařský provoz v Kaprunu na dlouhá léta, ne-li navždy.

Vážný tón byl z hlasu paní Renaty, vedoucí zdejší turistické kanceláře, slyšet i teď, deset let po katastrofě. "Sezona následující po tragickém požáru byla katastrofální, emocionálně i ekonomicky. Copak jsme mohli lidi lákat, aby přijeli do místa, kde stojí 150 křížů? Všichni jsme měli strach, co bude dál: hoteliéři, restaurace, všichni, kdo se tu turistikou živí. Od té doby naštěstí počty návštěvníků už jen rostou, zpočátku jsme to považovali skoro za zázrak."

Tenkrát a teď

Nahoře na ledovci dnes není po tragickém neštěstí ani stopa a lyžařský byznys opět běží jako dobře namazaný stroj. Nabídka sjezdovek je slušná, převládají, jak je v podobných polohách zvykem, hlavně široké červené tratě.

Převýšení mezi nejnižším a nejvyšším "lyžobodem" areálu je 950 metrů, což je víc než slušné, pustit se můžete i do volného terénu. Nad tím vším ční charakteristický jehlan hory Kitzsteinhorn (3 203 m), která dala lyžařskému areálu i jméno. Kaprunský ledovec zkrátka osloví dobré lyžaře i ty, kteří vyhledávají spíše snazší terény.

Na sjezdovce Magnetköpflabfahrt

Dnes vyváží lyžaře na ledovec pod Kitzsteinhornem lanovka GletscherJet

V porovnání se stavem před požárem ovšem kaprunský areál přece jen prošel několika výraznými změnami. Hlavní poznáte hned u parkovišť v údolí. Uvidíte nástupní rampu, po níž až do katastrofy jezdil vlak vzhůru na ledovec. Místo, kde se koleje zanořovaly do dlouhého tunelu ve skále, je ale dnes zaslepené, protože provoz na trati byl zastaven. Rampa tak slouží jako memento tragédie, důstojný památník obětem požáru stojí kousek vedle. Místo vlaku lyžaře vyvážejí na ledovec dvě kapacitní lanovky.

Památník katastrofy z 11. 11. 2000

Kam až zakřivení Země dovolí

Na kaprunský ledovec se vyplatí vyjet hlavně při stabilním slunečném počasí. Tehdy nejvíc oceníte úžasná panoramata, která se při lyžování z vysoké nadmořské výšky otevírají. Pokud by bylo počasí nejisté, raději zvolte níže položené středisko Schmittenhöhe nad šest kilometrů vzdáleným Zell am See (čtěte Panoramatické sjezdovky, bruslení i termály. To jsou trumfy Zell am See).

Velkokapacitní gondola Gipfelbahn vás vyveze až na strmé úpatí vrcholové stěny Kitzsteinhornu, do výšky 3 029 metrů. Zhruba v polovině cesty se lano přehoupne přes víc než 100 metrů vysoký sloup, ukotvený ve skále vystupující z ledovce. Je to prý nejvyšší stožár svého druhu v Alpách.

Nahoře v komplexu Gipfelwelt 3000 je kromě restaurace a stálé fotografické výstavy také zbrusu nová vyhlídková plošina Top of Salzburg. Přehlédnete z ní prakticky celý ledovec a za dobré viditelnosti je vidět severním směrem hodně do daleka.

Výhled z platformy Gipfelwelt 3000

V létě roku 2011 přibude na Kitzsteinhornu milovníkům dalekých rozhledů ještě jedna atrakce. Na druhé straně úpatí skalnaté pyramidy se totiž otevře další vyhlídková plošina nazvaná Nationalpark Gallery. Průchod k ní zajistí několik set metrů dlouhý tunel. Odtud se rozprostře panoráma jižním směrem, tedy do oblasti Národního parku Hohe Tauern. Mezi vrcholy v zorném poli bude i nejvyšší rakouská hora Grossglockner (3 797 m).

Obytné iglú na kaprunském ledovci

Noční pohled na obec Kaprun

Rychlíci, držte se vpravo

Ale zpět k lyžím. Trochu kuriózně musíte z vrcholové stanice nejprve sjet pozemní lanovkou kousek dolů a teprve pak nasadit lyže. Pokud jste milovníci ostřejších terénů, tak se držte vpravo – červená sjezdovka s číslem tři i navazující devítka nezklamou. Kdo má rád dlouhé, rychlé oblouky, přijde si tu na své.

Naproti tomu ve střední části areálu najdete víc mírnějších a taky frekventovanějších tratí. Mnoho z nich se sbíhá u obřího komplexu Alpincentra (2 450 m), kde končí i lanovky z údolí. Výborný sjezd ale pokračuje ještě dále dolů, má červenou barvu a číslo 13. Na třináctku se vyplatí vyrazit hlavně dopoledne a kolem oběda, kdy strmá a ve střední části i úzká trať bývá poměrně prázdná. Odpoledne, před koncem provozu, ale právě tudy mnoho lyžařů sjíždí dolů, aby si zkrátilo horní úsek přibližovací lanovky, a sjezdovka je často přeplněná.

Pohled na horní část ledovcového areálu

Pohled na Kitzsteinhorn a ledovec od Zell am See

Rakousko, Kaprun

může se hodit Doprava

Z Prahy do Zell am See/Kaprunu je cesta po silnici dlouhá 460 km a vede přes České Budějovice, Linec a Salcburk. Počítejte s šesti hodinami jízdy. Z Brna najedete za zhruba stejný čas o 50 km víc, v obojím případě je nutná rakouská dálniční známka. Lyžařské informace

Rozsah areálu (pouze Kitzsteinhorn): 41 km sjezdovek, z toho 40 % červených, 55 % modrých. Hodnocení + : dobrá dostupnost z Čech, jistota sněhu, nádherná panoramata

- : drahé skipasy Ceny: jednodenní/šestidenní skipas stojí 42 €/202 € (ceny v hlavní sezoně). Děti do 15 let včetně platí polovinu. Dvoudenní a vícedenní skipasy platí i na Schmittenhöhe. Tip na ubytování V hotelu Mavida na okraji Zell am See oceníte nejen po lyžování rozsáhlý wellness areál, pro rodiny s dětmi tu mají krytá i otevřená hřiště. Informace i v češtině najdete na www.mavida.at, za dvoulůžkový pokoj včetně polopenze dáte od 125 € podle sezony.

Užitečné weby

www.kaprun.at: webové stránky obce Kaprun včetně turistických informací (německy).

www.zellamsee-kaprun.com: Internetový rozcestník prázdninové oblasti Zell am See-Kaprun (německy, anglicky).

www.kitzsteinhorn.at: stránky ledovcového lyžařského areálu.