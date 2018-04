Tipy, jak najít dobrý a levný hotel. Vyplatí se i německé cestovky

Tip na dovolenou Váháte, zda-li jet na dovolenou na vlastní pěst nebo se zahraniční cestovkou? Vyberte si z desítek tisíc českých zájezdů na dovolena.iDNES.cz.

Hledat hotel pro víkendový výlet do Německa, Francie nebo třeba Maďarska je velmi snadné. Rezervačních systémů je velké množství a po rychlém porovnání cen přes agregátory (například Kayak.de nebo Travelsupermarket.com) nezabere výběr hotelu víc jak několik desítek minut. Pro výběr hotelu na delší dovolenou u moře se už ale vyplatí věnovat hledání víc času a zkusit i jiné cesty.

Levnou alternativou mohou být pronájmy apartmánů, bytů nebo celých domů. Nabídkou těchto pronájmů se zabývá hned několik serverů a výběr je velmi bohatý především pro Španělsko, Portugalsko, Itálii nebo Francii. K dispozici jsou ale ubytovací kapacity v soukromí po celém světě. Některé apartmány nabízejí přímo majitelé, jiné jsou nabízené správcovskými firmami.

Například na pobřeží Španělska není problém najít apartmány pro čtyři lidi již od 4 000 korun na týden za celý apartmán v okrajových prázdninových termínech. Podobné ceny jako na španělském pobřeží pak lze najít i na řeckých ostrovech. Třeba na Baleárských ostrovech (Malorka nebo Ibiza) jsou ceny vyšší, ale většina apartmánů je určena pro šest a více lidí.

Pečlivý výběr se vyplatí Ceny z vyhledávačů porovnávejte. Ne vždy, ale často se mohou lišit o desítky procent.

Vyhledejte si hodnocení hotelů. Nejčastěji na Tripadvisor.com, ale vlastní hodnocení zákazníků mají i vyhledávače nebo hodnocení najdete na diskusních fórech. Stačí zadat jméno hotelu do internetového vyhledávače.

Najděte si hotel na satelitních mapách, nespoléhejte se jen na popis na stránkách hotelu nebo u prodejců.

Tři hvězdičky nemusí být všude to samé. Všeobecné hodnocení se liší podle regionů. Někde jsou dvouhvězdičkové apartmány na úrovni tří či čtyřhvězdičkových hotelů v jiné oblasti světa.

Výhodou je, že většina apartmánů či vil je kompletně vybavená včetně kuchyně, obvyklá je pračka, myčka nádobí a základní vybavení včetně ručníků. V ceně ale nebývá úklid v průběhu pobytu, případně je za příplatek. A u kratších pobytů (méně než týden) se často ještě platí závěrečný poplatek za úklid, který se může vyšplhat v přepočtu až na dva tisíce korun. Tyto podmínky se ale velmi liší region od regionu.

Vyhledávání je stejné jako na hotelových portálech, nechybí ani časté hodnocení uživatelů a v drtivé většině velké množství fotografií. Jenže jen u některých lze kliknutím apartmán okamžitě zarezervovat, většinou jsou to nemovitosti spravované operátorem. U soukromých je nutné kontaktovat majitele. Sice je k tomu určený formulář, ale znalost angličtiny či jiného světového jazyka je nezbytná. Zádrhel může nastat i při placení. V některých případech (většinou u soukromých majitelů) nelze použít platební kartu a je nutné peníze dopředu převést na zahraniční bankovní účet. A to může být u mnoha českých bank zbytečně drahé.

Pokud nechcete na dovolené individuálně řešit stravování, je dobré hledat hotely přes německé nebo britské cestovní kanceláře. Většina obvyklých rezervačních systémů nabízí často jen samotné pobyty maximálně se snídaní. Naopak v nabídkách německých a britských cestovek jsou stejné hotely i ve variantách s polopenzí, plnou penzí nebo i all-inclusive. Ceny se přitom příliš neliší.

Příkladem může být týdenní pobyt v tříhvězdičkovém hotelu na španělském pobřeží v Salou. Přes hotelové vyhledávače stojí sedmidenní pobyt pro dvě osoby v srpnu v přepočtu přibližně 19 000 korun bez stravování. Přes německé cestovní kanceláře lze stejný pobyt pořídit za 21 000 korun ale již s plnou penzí. V nabídce jsou i varianty s polopenzí nebo s all-inclusive. Příplatek pouhých 1 000 korun za osobu a týden za plnou penzi se jistě vyplatí. Dalších zhruba 1 500 korun za osobu se pak připlácí za all-inclusive.

Především německé cestovní kanceláře ve vyhledávačích uvádí cenu za osobu, běžné hotelové portály naopak výhradně uvádí ceny za celý pokoj. Německé portály jsou pak téměř výlučně v němčině, existují ale i čeští přeprodejci, které mají weby v českém jazyce. Některé německé cestovky si nechávají čas na potvrzení, odkliknutím není provedena okamžitá rezervace. Navíc v některých případech vyžadují platbu převodem, což je opět nepraktické.

Pro pobyty ve větších evropských či světových městech a především v USA existuje zajímavá služba portálu Hotwire (přeprodává ji i populární web Expedia). Ve vyhledávači se standardně nastaví místo a délka pobytu a vyhledávač nabídne dvě varianty: standardní přehled konkrétních hotelů a pak nabídku nekonkrétních hotelů v poměrně přesně stanovených oblastech s jasně definovanými službami.

Zajímavá je právě tato druhá nabídka. Je to sice vždy risk, konkrétní hotel server prozradí až po zaplacení, ale slevy bývají velmi vysoké. Důvod je prostý, plno hotelů takto vykrývá své volné kapacity a nemusí přitom diskontní ceny veřejně uvádět ve vyhledávačích nebo na svém webu. Slevy se pohybují okolo 30 až 70 procent z běžné ceny.

Na internetu pak existují diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují zkušenosti, jaké hotely v kterých oblastech získali a tak lze částečně nabídku odhalit dopředu.

I tento systém ale má své nevýhody. V některých oblastech světa se nabídka omezuje jen na hotely vyšší a nejvyšší kategorie, takže i přes výraznou slevu zde levnější hotel pořídit nelze. Druhý problém nastává při placení. Systém nezná Českou republiku a tak je nutné zadat sice vlastní adresu ulice, ale jako zemi třeba Německo nebo USA. Podmínkou je vložení správného PSČ pro konkrétní zahraniční město. Což lze dohledat přes Google. S tímto zadáním pak nejsou žádné problémy.

Poněkud komplikovanější systém představuje služba Name Your Own Price na americkém serveru Priceline.com. Zde můžete o ceně hotelu smlouvat, Priceline slibuje úsporu až 60 procent z běžné ceny.

Opět se začíná tradičně, zadá se město a termín pobytu. Systém ukáže možné oblasti (čtvrti) a u každé pak nabídku hotelů podle hvězdiček a kvality. Po vybrání se v rámečku zobrazí obvyklá cena za tuto kategorii hotelu v dané oblasti a jen na vás je, kolik nabídnete vy. Pokud je částka příliš nízká, systém vás dál nepustí, pokud pustí, začíná licitování.

Systém je ale dost komplikovaný. Po zadání údajů o platební kartě (se stejnými problémy jako u Hotwire, ani Priceline nezná Českou republiku) se po chvilce dozvíte, jestli služba vaši nabídku akceptovala či nikoliv. Pokud ano, hotel je váš a systém ho prozradí. Pokud ne, můžete jít do druhého a dalších kol. Ale pozor, nelze jen zvýšit cenu, vždy je nutné upravit jednu z kategorií. Buď rozšířit oblast nebo jít o kategorii hotelu dolů. Za stejných podmínek je možné znovu o ceně licitovat až po čtyřiadvaceti hodinách.

I u Priceline lze na internetu najít diskusní fóra, která pomohou odhalit hotely v daných městech a ukáží i obvyklou cenu, za kterou systém nabídku akceptuje. Autor z vlastní zkušenosti doporučuje ale spíš službu Hotwire, která je jednodušší, vybavení hotelu je lépe definované a vše je rychlejší. Obě služby se vyplatí používat především tam, kde jsou všeobecně ceny hotelů vysoké. Naopak většinu plážových destinací v Evropě obě služby pokrývají jen slabě nebo vůbec.