Vyhled prilis nevalny: Kanadane bojuji s narustajici rakovinou

" Zatimco vetsina specifickych pripadu a poctu rakovinovych onemocneni naznacuje vyrovnani a snizujici se trend v uplynulych letech, zvyseni v totalnich pripadech lekarske experty doslova sokoval," prohlasila MUDr. Barbara Whylie, reditelka lekarskych zalezitosti CCS. "Je to odstrasujici, kdyz to vidite cerne na bilem," rekla.

Zprava odhaduje, ze v tomto roce bude diagnostikovano 129 300 novych pripadu rakoviny a 63 400 Kanadanu na jeji nasledky zemre. Na zaklade odhadu CCS o 70procentnim narustu novych pripadu do roku 2010, se toto cislo zvysi na 184 000 pripadu v tomto roce.

"System, na jehoz zaklade byla tato zminena predpoved zjistena, bere v uvahu nejen ruzne trendy ve vyvoji rakoviny a vzrustajici populaci, ale take demograficke prerazeni kanadskych baby boomers, kteri prichazeji do 60 let sveho veku," rekla dale B. Whylie.

Letosni odhady ukazuji, ze 70 procent novych pripadu a 81 procent smrti nasledkem rakoviny postihne lidi, kterym je dnes pres 60 let.

Cancer Sociaty, The National Cancer Institute of Canada, Health Canada a dalsi zainteresovane instituce spolupracuji na vyvoji strategie pro reseni ocekavaneho narustu. Navzdory otresne predpovedi vydane zpravy Canadian Cancer Statistics 1999 byla povazovana za dobrou zpravu pro vetsinu typu rakoviny: Vyskyt a mnozstvi umrti v pripade vetsiny typu rakoviny byly v poslednich deseti letech budto vyrovnany anebo mely snizujici se tendenci.

Nejvyraznejsimi vyjimkami v trendu byly rakovina plic, prsu a rakovina prostaty. V prumeru 48 Kanadanu bude umirat kazdy den v tomto roce na rakovinu plic, odhaduje CCS.

" Pocet umrti na rakovinu plic je u Kanadanu devastujici," rekla ministryne zdravotnictvi B. Whylie. "Jedna z veci, ktera nas skutecne znepokojuje, je zvysujici se pocet kuraku mezi mladymi lidmi."

Pripadu rakovinoveho onemocneni prsu v poslednich deseti letech stabilne pribyvalo, ale pocet umrti v dusledku tohoto onemocneni se snizil od roku 1986 o 10 procent. Castecne se na tomto vysledku podilelo rozeznani a brzke detektovani rostoucich nadoru.

Data, jez byla pouzita Canadian Cancer Sociaty, vychazeji z rejstriku, ktery vlastni provincni registr onemocneni rakovinou, a ze sledovani Kanadskeho statistickeho uradu.

Z Ontaria hezky den preje Vase Vera Kohoutova.