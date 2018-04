Vyhlášená ruční papírna chce být v UNESCO

Losinská ruční papírna vyrábí proslulý ruční papír stále stejným způsobem už od konce šestnáctého století a je jako "žijící muzeum" ojedinělým evropským unikátem. Založil ji Jan mladší ze Žerotína a v devatenáctém století získala svou dnešní klasicistní podobu. V roce 1987 zde vzniklo v papírně také jediné Muzeum papíru v České republice.

Zámek Jánský vrch v Javorníku byl původně gotickým hradem. První písemná zmínka pochází z roku 1307. Od roku 1348 byl jako součást jejich panství letním sídlem arcibiskupů Vratislavského arcibiskupství. "Zámek je výjimečný tím, že byl jediným v republice, který sloužil jako letní sídlo církve," uvedla kastelánka zámku Jánský vrch Hana Šnoblová. Dnešní podobu zámek získal po poslední přestavbě na počátku devatenáctého století. Je směsicí gotiky, renesance, baroka a klasicizmu. Zámek byl až do roku 1984 majetkem Vratislavského arcibiskupství. Teprve potom se v rámci vyrovnání s Polskem dostal do rukou státu. "Skutečnost, že šlo o církevní zámek, byla asi hlavní příčinou, že se dostal do seznamu národních kulturních památek až letos," myslí si Šnoblová.