Výherce čeká letní dovolená v Bulharsku

12:56 , aktualizováno 12:56

V rámci speciální veletržní přílohy Holiday World probíhala na našich stránkách od 15.ledna do 7. února znalostní soutěž, jejíž hlavní výhrou se stal letecký zájezd pro dvě osoby do Bulharska, věnovaný cestovní kanceláří Alexandria. Soutěžící mohli také získat několikadenní permanentky do lyžařského střediska Kramolín a vstupenky na veletrh Holiday World, jehož brány se otevřou široké veřejnosti již zítra. Znalostního kvízu se zúčastnilo celkem 737 hráčů, kterým děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí v některé z dalších soutěží na iDNES.