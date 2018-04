Vydejte se za velikonočními tradicemi parní lokomotivou

Patříte mezi milovníky vlaků? Chcete svým dětem zpříjemnit Velikonoce? Vydejte se na výlet některým z historických vlaků v sobotu 4. dubna. Můžete se svézt parním vlakem z Jindřichova Hradce po tradiční úzkokolejce směrem na Českou Kanadu, vydat se lokomotivou Matěj na bohatý velikonoční jarmark do Rožnova pod Radhoštěm, nebo se projet po trati Kolínské řepařské drážky.

Velikonoční jízda parního vlaku do Nové Bystřice

Velkolepý program pro děti si na sobotu 4. dubna připravili v Jindřichově Hradci. Parní vlak plný velikonočního veselí vyrazí z nádraží v 10:45 směrem na Českou Kanadu. Konečnou zastávkou je Nová Bystřice, kde bude připravena tvořivá dílna a pro zvědavé milovníky vlaků otevřeno i Regionální úzkokolejné muzeum. Během cesty si děti na jedné ze zastávek nasbírají dárečky, které tu pro ně schoval velikonoční zajíček.

Vezměte své děti na báječnou jízdu historickým vlakem.

Dále se mohou zúčastnit soutěže o nejhezčí přinesené vajíčko. Vítěz soutěže získá volnou jízdenku na některý z dalších parních vlaků. Ve vlaku nebudou chybět ani tradiční velikonoční mazance a beránci. Zpáteční jízdu, na kterou se vlak vydá ve 14:10 hodin, si můžete zpestřit pletením velikonoční pomlázky. Vzhledem k vysokému zájmu o jízdy parním vlakem doporučujeme lístky rezervovat předem.

Cena jízdenky je 250 korun pro dospělého, snížená jízdenka je za 125 korun. Více informací o jízdním řádu a rezervaci vstupenek naleznete na stránkách www.jhmd.cz.

Parním vlakem na Velikonoce do skanzenu

Historický vlak tažený lokomotivou Matěj na vás čeká ve Valašském Meziříčí a zamíří na tradiční oslavu Velikonoc do skanzenu v Přerově nad Labem, kde si pro vás připravili bohatý jarmark. Můžete zde ochutnat postní i sváteční pokrmy, vyzkoušet si zdobení kraslic či pletení pomlázky a nakoupit výrobky od lidových řemeslníků.

K tanci a dobré náladě vám zahraje cimbálová muzika Kotár. Celý zážitek doplňuje příjemná jízda nostalgickým vlakem, který je složen z historických vozů, takzvaných Rybáků, z poloviny minulého století.

Parní vlak do skanzenu vyjíždí z Valašského Meziříčí v 8:15 a 12:35 hodin. V opačném směru pojede v 9:50 a 14:27. Jednosměrné jízdné pro dospělého stojí 60 korun, pro dítě je jízdenka za 30 korun. Děti do šesti let mohou cestovat zdarma.

Velikonoční jízdy Kolínské řepařské drážky

Na jaro se chystají také parní lokomotivy v Kolíně. Po trase Kolín – Sendražice budou vlaky jezdit od 4. do 6. dubna v časech 9:45, 11:00, 12:15, 13:30, 14:45 a 16:00 hodin. Vagóny budou připraveny podle počasí, takže se nemusíte bát, že by vám po cestě bylo chladno. Pořadatelé mají připraveny čtyři kryté vagóny, které se dají podle potřeby vytápět, a v případě hezkého počasí i čtyři otevřené vagóny.

Projížďku parní lokomotivou po úzkorozchodné trati zažijete v Kolíně.

Dále budou připraveny dva vagóny pro vozíčkáře, kočárky a cyklisty. Můžete se těšit nejen na velikonoční projížďku po úzkorozchodné trati Kolínské řepařské drážky, ale také na prohlídku muzeální expozice. V Sendražicích se dají zakoupit suvenýry, domácí perníčky a nebude zde chybět také bufet s občerstvením. Jízdenka tam i zpět vás vyjde na 90 korun pro dospělého, snížená jízdenka je za 60 korun.