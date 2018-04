Vydejte se za oslavami 700. výročí narození Karla IV.

Slavnosti Praga Caroli promění Prahu na několik dnů ve středověkou metropoli plnou dobové hudby, trhů, řemesel, divadla a tance. Jedním z vrcholů oslav bude slavnostní bohoslužba, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta na Pražském hradě právě v den Karlova narození, v sobotu 14. května. Týž den odpoledne se na Pražském hradě chystá odhalení sousoší Elišky Přemyslovny a Karla IV.

Král a jeho univerzita

Na začátku června se královský průvod s korunovačními klenoty vydá z Radotína na Karlštejn

700 let od narození svého zakladatele si připomene také pražská Univerzita Karlova. V sobotu 7. května se například chystá open air Všechno nejlepší Karle IV. na Karlově náměstí na Novém Městě. Dopoledne na vás čeká středověké městečko s šermíři, kejklíři, hudebníky a s řemeslnými trhy, kde si budete moci sami vyzkoušet rukodělné dovednosti, odpoledne pak bude patřit především studentům a dospělým. Od pátku 13. května můžete navštívit výstavu Druhý život Karla IV., kde se univerzita ve spolupráci s Národní galerií pokouší nastínit, jak byla vnímána osobnost Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho smrti. O víkendu 21. a 22. května se v Karolinu bude odehrávat Dětský den, který nabídne divadelní hry, dobová šermířská a taneční vystoupení, ukázky historických zbraní, předvádění historických řemesel a další dobové kratochvíle.

Součástí programu budou komentované prohlídky Nového Města, klášterů, kostelů, Karlova mostu i Karolina, kde budou děti v doprovodu rodičů plnit různé zajímavé úkoly, nachystán je i dětský program k výstavě Druhý život Karla IV. Nevídanou podívanou také bude rekonstrukce Karlovy korunovace, připravená na víkend 3. a 4. září.

Na začátku června se královský průvod s korunovačními klenoty vydá z Radotína na Karlštejn

V květnu začíná řada výstav

V květnu začíná řada dlouhodobých výstav s karlovskou tematikou. Jednou z nejočekávanějších událostí roku je výstava Karlštejnského pokladu, která začne v sobotu 7. května na hradě Karlštejn a potrvá až do října příštího roku. V centru pozornosti je několik set středověkých předmětů, dokládajících kulturu a život na dvoře Karla IV., v neděli 15. května se pak na hradě koná slavnostní mše. Od 15. května do 25. září navštivte ve Valdštejnské jízdárně česko-bavorskou zemskou výstavu Císař Karel IV. (1316–2016); po skončení se výstava na půl roku přestěhuje do Karlova oblíbeného města Norimberku.

Od 15. do 29. května budou ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny české korunovační klenoty, tedy koruna, žezlo, jablko, kříž, plášť a meč. V Císařské konírně bude od 15. května do 28. září instalována výstava Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace, kde vedle řady vzácných předmětů uvidíte umělecké repliky korunovačních klenotů.

V neděli 15. května začne v Rožmberském paláci na Pražském hradě výstava Koruna na dlani, přibližující pražský groš jako věčnou minci Českého království; k vidění bude rovněž do 28. září. Stejnými daty je vymezená i další výstava, Koruna království v Jízdárně Pražského hradu, věnovaná katedrále sv. Víta coby nejvýznamnější stavbě Karla IV. Hlavním tahákem je bohatá sochařská výzdoba katedrály, na výstavě představená ve formě věrných sádrových odlitků.

Výstava Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. v Národním technickém muzeu v Praze představí funkční repliku středověkého dřevěného jeřábu na lidský pohon

Až do února 2017 potrvá výstava Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. v Národním technickém muzeu v Praze. Výstavu Karel IV. a jihozápadní Morava si od 3. května do 7. září prohlédnete na Znojemském hradě ve Znojmě. Na stejném místě si od začátku května do 28. června budou vystaveny repliky českých korunovačních klenotů.





Král a jeho věrní Češi

Výročí narození Otce vlasti samozřejmě neslaví jen Praha. V sobotu 7. května můžete být hosty historické slavnosti na počest císaře na hradě Kašperk, která vyvrcholí příjezdem Karla IV. Císaře zobrazí také jedna ze soch letošního Cipískoviště v Písku. V sobotu 14. května chystá Den oslav narození Karla IV. Východočeské muzeum v Pardubicích, slavit se bude i na hradě Trosky, na hradě Velhartice, v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě anebo v Karlových Varech, kde se chystá zasazení dubu Karla IV. v oboře sv. Linharta.



Lucemburská májová noc s dobovými verši a kuchyní se koná koncem května na hradě Špilberk

Karlovské oslavy pokračují i v dalších květnových týdnech, například v sobotu 21. května středověkou slavností v Kroměříži a následující sobotu 28. května středověkou slavností v Břevnovském klášteře. Týž den přivítají svého zakladatele Karla IV. na hradě Radyni, stejné datum si vybrali i organizátoři Lucemburské májové noci na Špilberku.

V neděli 29. května si užijete Dětský den s Karlem IV. na nádvoří zámku Mníšku pod Brdy a zajímavé zážitky slibuje i Královský průvod z Radotína na Karlštejn během víkendu 4. a 5. června.