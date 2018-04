Vydejte se s dětmi na Berounské hradby nebo do aquaparku

První berounské hradby vznikly na přelomu 13. a 14. století. Byly až devět metrů vysoké, asi dva metry silné a bylo do nich vestavěno několik desítek bašt. Druhým Berounským hradbám je letos 11 let. Do Berouna na Berounské hradby vás zve portál Kudy z nudy.