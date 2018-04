Vydejte se po stopách husitů a užijte si rekonstrukci bitvy u Sudoměře

Byl Mistr Jan Hus někdy v Sudoměři? Možná ne a možná ano, ostatně v Husinci v jižních Čechách se narodil a na několika místech delší dobu pobýval, například na Kozím hrádku. Jisté však je, že tu byli husité. Koncem března roku 1420 se u Sudoměře střetl husitský oddíl s mnohem početnějším a lépe vyzbrojeným vojskem katolických šlechticů. Výsledkem byla potyčka, která vstoupila do českých učebnic dějepisu jako bitva u Sudoměře – a právě na rekonstrukci této bitvy vás zveme.



Na rekonstrukci bitvy u Sudoměře se každoročně přijíždí podívat stovky diváků.

Kdy a kudy na bitevní pole

Rekonstrukci bitvy u Sudoměře pořádá občanské sdružení Plzeňský Landfrýd. Profesionální tvůrci zábavy s historií a vůní romantiky nejsou v oboru žádní nováčci a středověkých bitev mají v kalendáři akcí několik, od březnové akce Pasovští pod Helfenburkem, která se odehrává na hradě Helfenburku u Bavorova přes rekonstrukci bitvy u Sudoměře až po červencovou bitvu na Vítkově v Praze.

Podobně jako jinde i v Sudoměři se rekonstrukce bitvy odehraje ve stejných místech jako potyčka před 595 lety: na prostranství mezi rybníky Markovcem a Škaredým. Orientace je snadná, turistické značky sem vedou ze tří stran, od Sudoměře, Lhoty u Kestřan i z Mladějovic. Už zdálky je navíc vidět mohutný, 16 m vysoký žulový pomník, který v roce 1925 vytvořil sochař Emanuel Kodet. Akce začíná v sobotu 28. března v 10:00 hodin.

Vozová hradba, děla a tržiště

O husitech si můžeme myslet ledacos, ale důvodů, proč se bitva u Sudoměře zapsala do dějin, je hned několik. Šlo o první větší vítěznou bitvu husitských válek, v níž navíc husité údajně poprvé v praxi vyzkoušeli fintu s vozovou hradbou.

Zřícenina gotického hradu Kozí Hrádek, kde působil Mistr Jan Hus, leží jihovýchodně od Tábora.

Zajímavé jsou i údaje o počtu účastníků: zatímco husitů bylo asi čtyři sta, a to včetně žen a dětí, proti nim stálo přibližně tisíc těžkooděnců. Ti si navíc u Sudoměře uřízli pořádnou ostudu, když se pokusili přes dno vypuštěného rybníka Škaredý vpadnout husitům do zad a nakonec skončili potupně zaboření do bláta.

V blátě se sice u Sudoměře nebojuje, ale přesto se můžete těšit na spousty zajímavostí – rytířské turnaje, soutěže pro děti, tržiště, dobovou hudbu, tanečnice, komedianty a další atrakce. Bojová vřava vypukne dokonce dvakrát, a to ve 14:00 a v 16:00 hodin odpoledne.

Na bojišti uvidíte vojska katolických pánů, rytíře, husitské pěšáky, vozy, koně, hákovnice i děla. Prohlédnete si také vojenský tábor, ochutnáte pivo, víno či medovinu a nachystáno je i stylové občerstvení. Akce pokračuje v neděli 29. března dobovým táborem u pomníku Jana Žižky, až do odpoledních hodin bude také otevřený jarmark.

Mezi Pískem a Strakonicemi

Protože Sudoměř leží přibližně v polovině cesty mezi Pískem a Strakonicemi, na portálu Kudy z nudy objevíte spousty tipů kam se vydat cestou a jak svůj výlet zpestřit. V Písku ještě stihnete s dětmi navštívit interaktivní výstavu Stroj času ve Sladovně; akce končí 26. dubna.

V jihočeských Hoslovicích v sobotu 28. března chystají Velikonoce na mlýně.

Ve městě navíc bude Husovo výročí během hlavní turistické sezóny připomínat několik otevřených chrámů v čele s kostelem sv. Václava. Právě tam je totiž k vidění unikátní freska z druhé poloviny 16. století, která zobrazuje upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

Ve Strakonicích stojí nepřehlédnutelný středověký hrad, v němž sídlí Muzeum středního Pootaví. Jednou z jeho poboček je vodní mlýn v Hoslovicích, kde v sobotu 28. března chystají Velikonoce na mlýně.

Když si výlet pečlivě naplánujete, množná stihnete všechno – tedy jak ukázky různých technik zdobení vajíček, pletení pomlázek, pečení a ochutnávky jidášků a dalších velikonočních dobrot v Hoslovicích, tak bojování s husity u Sudoměře!