Vydejte se o prázdninách zdarma na plavbu podél irského pobřeží

Na tom, že nemáte žádné zkušenosti, opravdu nezáleží. Plně postačí vaše nadšení pro námořní plavbu. Czech Ocean Team totiž na svých internetových stránkách dává naději právě těm lidem, kteří jsou "mořem nedotčení". Slibuje si od toho jediné: zvýšený zájem české mládeže o námořní jachting.

Plavba podél irského pobřeží se letos bude konat už popáté. Vybraná skupina šesti mladých účastníků popluje společně s irskou šesticí na školní lodi LORD RANK o délce 20 m, plně vybavené pro bezpečnou plavbu na moři. Lodi bude velet profesionální kapitán a jeho zástupce.

Život na moři

Posádka se podle organizátorů zapojí do všech činností na lodi rovným dílem. To znamená, že každý z členů si by si měl vyzkoušet kormidlování, práci s plachtami i navigaci. A to při plavbě ve dne i v noci.

Ale nejde jen o zábavu. Život na moři vyžaduje i takové práce, jako je vaření v lodní kuchyni nebo pečlivý úklid.

"Kapitán byl opravdu náročný. I záchodová mísa se musela blýskat jak zrcadlo a vonět po fialkách," vzpomíná Markéta Schwarzová, jedna z účastnic plavby v roce 2008.

Vzhledem k irskému velení bude jediným jazykem na lodi angličtina, kterou byste měli ovládat alespoň na běžné komunikativní úrovni. Náklady na pobyt na lodi včetně stravy a letecké dopravy jsou plně hrazeny sponzory, vybraní účastníci uhradí pouze zápisné 2 000 Kč.

Minulý ročník

Výborná parta mladých lidí, profesionální irská posádka, ideální jachtařské podmínky. Právě tak hodnotí loňskou výpravu Markéta Schwarzová. Podle jejích slov jí ale občas tuhla krev v žilách. "Někdy vítr tak zesiloval, že ve vteřině proměnil naši poklidnou plavbu v skutečně akční scénu."

Za námahu to ale stálo. Cesta prý byla skutečným obohacením letních měsíců. "Závěr nám navíc zpříjemnili delfíni podél naší lodi." Ty ostatně zahlédla i výprava v roce 2007.

Plavba se podle Czech Ocean Team uskuteční 15.–27. srpna 2009 z Belfastu podél severního pobřeží Irska do oblasti Donegal. Při své cestě se posádka dostane i mimo loď, kotvit bude hned na několika místech. Loni se například zastavila v Dublinu nebo na ostrově Bear Island.