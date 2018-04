Vydejte se na kraj světa: cestovatelé a dobrodruzi zvou nejen na filmy

Čerstvý vzduch do kin

Pozvánka na místa, kam se běžný smrtelník jen tak nedostane a doslova „čerstvý vzduch“ do kin – takový je Festival outdoorových filmů. Největší tematický filmový festival letos zavítá do rekordních 46 míst. V týdnu od 16. do 22. listopadu 2015 přehlídka doputuje do měst Frýdek – Místek, Spálené Poříčí, Hradec Králové, Prostějov, Litvínov, Dobruška, Hlinsko a Cheb.

Na programu jsou extrémní, adrenalinové, dobrodružné i cestovatelské filmy. Skutečná představení, jedinečné a neopakovatelné události zachycené na filmovou kameru. Festivalu se zúčastní čeští, slovenští i zahraniční autoři, filmová studia, národní i soukromé televizní společnosti, ale i amatéři.

Letos se urodilo

Porota letos vybírala ze 120 snímků a měla nelehkou práci, protože filmová „úroda“ byla v posledním roce mimořádná a hlavně -většina ze soutěžících filmů byla mimořádně kvalitních! S mezinárodní konkurencí se utkalo i mnoho českých filmů.

Na programu budou i cestovatelské filmy z různých koutů světa

Za zmínku stojí snímek Jakuba Cejpka s názvem Tough Business – Race around Ireland, který zachytil boj českého závodníka Jíry Hledíka na loňském non stop cyklistickém ultramaratonu v Irsku nebo film Jaroslava Jindry Enfieldy na Střeše střecha, který popisuje výpravu party kamarádů pětitisícovými horskými průsmyky, pro kterou použili originální dopravní prostředek - nejdéle vyráběný motocykl na světě.

Návštěvníci tak v premiéře uvidí snímky, které již stihly získat ceny na prestižních festivalech v zahraničí. Prostor dostanou zejména dobrodružné filmy z vysokohorského prostředí, ale na programu budou i filmy, které sociální či ekologickou tematikou přesahují hranice outdooru.

Filmové putování

Frýdek - Místek hostí festival od pátku 20. listopadu do neděle 22. listopadu v kině Vlast. Pokud do města rozkládajícího se na obou březích Ostravice zavítáte, nenechte si ujít film Století Miroslava Zikmunda režiséra Petra Horkého. Životopisný snímek o známém českém cestovateli je zároveň osobitým pohledem na dějiny 20. století.

Ochutnat speciality exotických kuchyní budete moci na festivalu Kolem světa

Od pondělí 16. listopadu do středy 18. listopadu festival zamíří do královéhradeckého kina Bio Central a ve stejnou dobu ho bude hostit i kino Metro 70 v Prostějově. Na čtyři dny se festival zastaví také ve východočeské Dobrušce, kde v Kině 70 budete moci shlédnout čtyři filmy denně. Na Českomoravskou vrchovinu, konkrétně do města Hlinska festival zavítá mezi čtvrtkem 19. listopadu a nedělí 22. listopadu 2015 a v tomto období budete mít šanci shlédnout šestnáct filmů.

Stranou nezůstanou ani severní a západní Čechy. Od čtvrtka 19. listopadu do soboty 21. listopadu festival potěší diváky ve Spáleném Poříčí. Přehlídku slavnostně otevře raut v Hotelu Ve Dvoře a promítat se bude na zámku. Kromě toho se ve čtvrtek od 18 hodin můžete těšit na zajímavý komponovaný pořad s ředitelem festivalu Jiřím Kráčalíkem, který vás pomyslně vezme na třetí nejhezčí trek v Himalájích, během kterého budete například svědky zemětřesení v Nepálu.

Litvínov bude festival hostit v Kulturním domě Citadela VI od 18. do 22. listopadu a každý den organizátoři do pestré mezinárodní nabídky zařadili alespoň jeden film z české produkce. Bohatý program přichystali také v Chebu. V Klubu Svoboda od čtvrtka 19. listopadu do neděle 22. listopadu promítne 24 filmů včetně jedné filmové archiválie - osmiminutového dokumentu První lyžařské závody v Jilemnici 1926.

Kolem světa za pár dní

Pokud vás outdoorové filmy cestovatelsky naladí, neváhejte navštívit i další podobně zaměřenou událost. Festival Kolem světa nabídne besedy, přednášky, ale i prodej tradičních výrobků z různých zemí. První část proběhla v Brně 7. a 8. listopadu 2015 v tamním Kongresovém centru.

Další část zve do pražského Národního domu na Smíchově, a to o víkendu od 28. listopadu do 29. listopadu 2015. Těšit se můžete například na besedy s cestovateli Manon Ossevoortovou, dobrodruhem Danem Pribáněm, který je známý tím, že se svou partou s trabanty a motorkami projel Austrálii, Indonésii, Východní Timor a Thajsko.

Za shlédnutí stojí i výstava fotografií Karla Wolfa, který představí místa, která v posledních patnácti letech navštívil. Překrásné obrazy sopek, solných polí či amazonské džungle – možná inspirují k cestování i vás!