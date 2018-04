Vydejte se na konec Česka − do Broumovských stěn

Může se hodit

Jak se tam dostat

Východiskem do Broumovských stěn je město Police nad Metují, odkud jezdí autobusové linky do Machova, Slavného, Suchého dolu, Hlavňova a na Hvězdu. Z těchto míst lze uskutečnit množství různě dlouhých vycházek nebo túr.

Z opačné, hůře dostupné strany bývá východiskem město Broumov a vesnice Božanov, Martínkovice a Křinice.

Do Police nad Metují a Broumova jezdí autobusové spoje většinou z Náchoda, vlaky pak z Týniště nad Orlicí nebo Chocně. Mapa

1 : 50 000 KČT č. 26 - Broumovsko Návrhy túr

1) Machov - U zabitého (červená) - Signál (žlutá) -Junácká vyhlídka (žlutá) - Pánův kříž (žlutá) - okruh Božanovský Špičák (žlutá) - Zelený hájek (zelená) - Koruna (žlutá) - Kamenná brána (žlutá) - Zaječí rokle (žlutá) - Slavný (žlutá).

Celkem asi 20 km, celodenní túra. 2) Suchý Důl - rozc. Nad Slavným (zelená) - skalní hřiby (červená) - Liščí rokle (červená) - Supí koš (červená) - Hvězda (červená) - Kovářova rokle (červená) - Hlavňov (červená) - Suchý Důl (neznačeno).

Celkem asi 15 km. Okružní trasa od zaparkovaného automobilu anebo s využitím okružní autobusové linky Police - Hlavňov - Suchý Důl - Slavný - Police. Více informací na www.broumovskesteny.cz nebo

www.broumov-mesto.cz