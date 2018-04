Vydejte se na hory za zimními závody

Pokud patříte mezi milovníky sportu, ať už aktivní či pasivní, určitě si z následujících tipů vyberete to pravé pro vás. V lednu na vás čeká hned několik sportovních akcí. Můžete se vydat na extrémní závod psích spřežení či na mistrovství České republiky v historickém lyžování do Orlických hor. V Harrachově vás čeká veřejný závod v obřím slalomu a děti se mohou těšit na Mamutíkův lyžařský závod, který pro ně připravila lyžařská škola v Dolní Moravě.

Extrémní závod psích spřežení Šediváčkův Long

Náročný závod zkušených musherů a jejich psů můžete vidět v Deštné v Orlických horách, kde se v termínu 20. až 24. ledna uskuteční již 19. ročník závodu psích spřežení. Na závodníky čeká trasa dlouhá 222 kilometrů po Orlických horách a jeden povinný bivak na sněhu. Jedná se o jeden z nejtěžších závodů v Evropě, který nese název Šediváčkův long. Vznik názvu doprovází smutný příběh sibiřského huskyho Šediváka, který den před prvním závodem utekl do vzdálené vesnice, kde ho zastřelil místní občan.

Šediváčkův long se stal mistrovstvím ČR na dlouhých tratích a patří mezi čtyři extrémní závody, ve kterých se soutěží o titul Iron sled dog man a Ice dog. Ostatní tři závody série se konají v alpských zemích. Můžete se tedy těšit na bohatou mezinárodní účast. Startovné závodníky vyjde na 2000 korun.



Šediváčkův long je extrémní závod psích spřežení.

Start proběhne ve středu 21. ledna v 10 hodin v osadě Jedlová, odkud se závodníci rozjedou do pohádkově zasněžených Orlických hor. Den předtím je naplánováno představení psů a slavnostní zahájení, jež proběhne od 17 hodin. Nebude chybět také zábavný program pro děti a občerstvení.

Mamutíkův lyžařský závod pro děti v Dolní Moravě

I pro nejmenší lyžaře je připraven závod, kde mohou poměřit své lyžařské dovednosti, které se tuto zimu naučili. Mamutíkův lyžařský závod se koná 22. ledna od 14 hodin v Dětském ski parku Amálka v Dolní Moravě za doprovodu maskota Mamutíka. Vybavte své ratolesti přilbou a můžete vyrazit na svah. Registrace probíhá od 13 hodin v baru Hříbek, za startovné zaplatíte 50 korun.

Závod bude rozdělený na dvě kategorie, děti do pěti let a děti od pěti do osmi let. Pro každého malého závodníka je připravena malá odměna, vyhrává tedy každý účastník. Pokud se vám tento termín Mamutíkova závodu nehodí, nesmutněte, dětský závod proběhne ještě v dalších pěti termínech: 5. února, 12. února, 19. února, 26. února a 5. března.

Mistrovství ČR v historickém lyžování

Lyžníci se vydají na zasněžené svahy v Olešnici v Orlických horách, kde se již po páté uskuteční mezinárodní Mistrovství ČR v historickém lyžování. Na dřevěných lyžích si zde můžete zazávodit 24. ledna. Potřebovat k tomu budete ještě kožené boty, historické lyžařské oblečení. A zvednutí paty musíte mít minimálně pět centimetrů nad podložku, jinak vás na trať nepustí.

V lyžařském areálu Juráška v Orlických horách bude k vidění tradiční dvoukolový slalom a navíc ještě nová disciplína Jasankros, jež je podobna Skicrossu. Do Jasankrosu může nastoupit vždy prvních osm závodníků z každé kategorie klasického slalomu. Kategorií je dohromady devět, tou devátou je kategorie pro děti, které jedou jen jedno kolo slalomu. Z časových důvodů se každý může přihlásit jen do jedné kategorie. Startovné pro dospělé činí 100 korun, pro děti je za 20 korun.

Pokus vás závodění neláká, ale rádi byste se stali aktivním divákem, určitě vás zaujme soutěž o nejlepší fanklub. Soutěž o basu piv od Pivovaru Bernard vyhrává ten fanklub, který bude nejvíce vidět a slyšet, musí ale také fandit férově všem účastníkům.

Závod v obřím slalomu Dynastar Open Cup

Jestli jste rození závodníci, vyzkoušejte závod Dynastar Open Cup, který se koná 24. ledna v Harrachově. Bude se závodit v obřím slalomu v osmi kategoriích o hodnotné ceny, mezi kterými jsou i lyže Dynastar.

V Harrachově si můžete vyzkoušet obří slalom.

Lyže této značky můžete během dne také zdarma testovat. Začátek závodu je naplánován na 14 hodin ve Sportovním areálu v Harrachově. Druhý závod Dynastar Open Cup se uskuteční v Harrachově 14. února.