Vydejte se na burčák a countrybál do Mělníka!

Už páteční večer slibuje na náměstí Míru vystoupení Vladimíra Mišíka, funky-popové skupiny Ian Sen a big beatového Bati&Kalábova něžného beatu.

Tancovat se bude v Husově ulici, kde od 19 hodin začíná countrybál se skupinou Kaleidoskop. "Tato formace hraje nejen country, ale i písně od Suchého a Šlitra, skupiny Buty a dalších. Má pestrý repertoár, který osloví širší publikum," říká pořadatel Jan Lank.

"V programu country scény se snažíme kapely každoročně měnit. Příchozím by se letos měl líbit Jarret, Modrotisk a bluegrassový Reliéf. Zajímavostí bude koncert skupiny Faces, která se zpěvákem a saxofonistou Davidem Kangasem z USA zahraje americkou moderní country," uvedl Lank.

Na historické scéně na Palackého náměstí a za kostelem sv. Petra a Pavla připraví pětatřicet účinkujících pestrý program složený z divadelních, tanečních a hudebních vystoupení.

Průvod Karla IV.

"Kromě toho se mohou návštěvníci vinobraní těšit na verbování vojáků, trápení neposlušných mladíků a šermířské souboje," uvádí Marcel Vejvoda z neratovické agentury Historica, která zajišťuje program na historické scéně.

Tradiční dobové scénky chystají na vinobraní také ochotníci z mělnického Nového divadla. Nejočekávanější je asi průvod Karla IV. Císař svou družinu provede od Masarykova kulturního domu přes Palackého náměstí až na náměstí Míru, kde v 19 hodin z pódia pozdraví návštěvníky vinobraní a požehná letošní sklizni révy.

Stejně jako každý rok se jistě najde několik neposlušných řemeslníků, kteří ošidí poctivé měšťany a které exemplárně potrestá lidový soud v neděli od 15 hodin na náměstí Míru, samozřejmě pod taktovkou domácích divadelníků. Sobotní noc opět zpestří ohňostroj. Letos začne ve 22 hodin.

Cena vstupného

Vstupné na vinobraní je pro dospělého 80, držitelé průkazu ZTP a děti od 6 do 15 let zaplatí 40 korun. Kdo si vstupenku zakoupí v pátek, může ji využívat až do neděle. V ceně jsou koncerty více než dvacítky kapel, divadelní a taneční vystoupení. Pro případ horšího počasí budou na náměstí Míru připraveny dva velké stany s posezením.