Vydejte se na advent v Česku do měst UNESCO. Tipy na nejlepší akce

Do Krumlova na medvědy

Český Krumlov oslňuje hlavně svou jedinečnou středověkou zástavbou. Dominantní hrad a zámek na ostrohu nad Vltavou ukrývá kromě mnoha paláců také vzácné barokní divadlo. Na seznam UNESCO bylo město zapsáno v roce 1992.

V době adventu čeká návštěvníky každý víkend na náměstí Svornosti vánoční jarmark, ten letošní je doprovázen hudbou a různými vystoupeními českokrumlovských kapel a muzikantů.

Druhou adventní neděli se bude zpívat u vánočního stromu, třetí adventní neděli rozloží na náměstí svůj poštovní úřad vánoční pošťáci a budou čekat na dopisy od dětí i dospělých adresovaných Ježíškovi.

Poslední adventní neděli 20. prosince si přijďte poslechnout Tichou noc v několika světových jazycích. Na Štědrý den dopoledne se pak již podvacáté ponese nadílka medvědům do zámeckého příkopu. Vezměte si s sebou vánočky, medvědi je mají nejraději. Více ZDE.

Kroměřížské putování zahradami

Kroměříž je jedním z nejkrásnějších historických měst České republiky. Díky své bohaté historii zde turisté najdou jedinečné památky, především pak arcibiskupský zámek se zahradami. Právě areál zámku patří na seznam UNESCO od roku 1998.

V Kroměříži prožijete advent například při Tajemném putování podzámeckou zahradou za Mikulášem. Akce, při které účastníci potkají čerty i anděly, se uskuteční 5. prosince od 16.30 do 18 hodin. Vstupné je 10 korun.

Užijte si kouzelnou předvánoční atmosféru také při vlastnoručním vyrábění vánočních ozdob, přání, dárků a jiných drobností v Muzeu Kroměřížska. Adventní akce se pořádá 12. prosince od 9 až 12 a 13 až 16 hodin. Vstupné je 40 korun.

Adventní tip z okolí Kroměříže: V neděli 13. prosince se koná Pochod světýlek ve Střílkách. Tradiční lampionový průvod vychází od pravoslavné kaple v Hradské ulici v 17 hodin a končí na stříleckém zámečku. Více na: www.mesto-kromeriz.cz.

Advent ve stříbrném městě

Kutnohorský advent plný hudebních vystoupení, bohoslužeb, zábavných akcí a dětských soutěží se koná od 5. do 12. prosince na Palackého náměstí.

Program Adventu bude představen během oslav svátku sv. Barbory v pátek 4. prosince při rozsvícení velkého vánočního stromu, na nějž naváže Svatobarborská mše v kostele sv. Jakuba. Ve Vlašském dvoře bude probíhat jarmark s vánočními dobrotami.

V sobotu 5. prosince vyrazí v 15.45 od divadla na Palackého náměstí zvonečkový průvod s Mikulášem. Každý den se také bude zpívat a hrát pod vánočním stromem. Ve čtvrtek 10. prosince potěší děti hromadné vypuštění balonků s přáním Ježíškovi. Všichni zájemci se tak mohou připojení k celostátnímu pokusu o rekord o co největší počet najednou vypuštěných balonků. Začátek akce je ve 14.30 hodin. Více ZDE.

Kutná Hora je spjata s kutáním stříbra. Již roku 1142 byl v nedalekém Sedlci založen první cisterciácký klášter v Čechách a koncem 13. století vznikla i původní hornická osada, ze které se zakrátko stalo bohaté královské město. Kutná Hora byla považována za pokladnici země, její bohatství dávalo sílu rozmachu českého království. Unikátnost i historie města zajistila v roce 1995 i zápis na seznam UNESCO.

Řemeslníci v Litomyšli

Litomyšl vznikla při obchodní cestě spojující Čechy s Moravou na přelomu 10. a 11. století. Dominantou města je renesanční zámek italského typu se sgrafitovou výzdobou, který je od roku 1999 na Seznamu UNESCO.

V adventní době se kromě turistů sjedou do Litomyšle také řemeslníci z měst a obcí z celých Čech i Moravy. Na zdejším adventním trhu nabídnou své výrobky. Trh se koná v sobotu 12. prosince a o týden později 19. prosince vždy od 8 do 16 hodin na Smetanově náměstí. K dostání tu bude keramika, malované vánoční ozdoby, kožešiny, sklo, perníky, šperky a bižuterie, betlémy, medy, svíčky i hračky a další výrobky ze dřeva, cínu, ovčí vlny, krajky i hedvábí.

V úterý 8. prosince od 17 hodin se v litomyšlském zámku uskuteční Mikulášský koncert, 15. prosince potom Vánoční kytarový recitál Štěpána Raka. O svátcích 26. a 27. prosince se mohou návštěvníci zámku těšit na mimořádné prohlídky od 13, 14 a 15 hodin. Více ZDE.

Vánoční Olomouc

Olomouc, ležící v srdci Hané, patří k nejvýznamnějším moravským metropolím. Na seznam UNESCO byl z Olomouce zapsán v roce 2000 Sloup Nejsvětější Trojice z let 1716-1754.

V Olomouci se konají do 23. prosince na Horním náměstí vánoční trhy. K vidění i koupi jsou vánoční stromky, chvojí, jmelí, svíčky, vánoční figurky, adventní věnce i výrobky tradičních lidových řemesel.

V sobotu 5. prosince se se návštěvníci mohou těšit na Mikulášský program, vystoupení Báry Basikové, Olomouckých trubačů a hlavně na slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Pro děti bude připravena Ježíškova dílna s Ježíškovou poštou, kde si děti budou moci vyrobit svá přáníčka. V tomto prostranství bude také umístěna zvonička a ohrádka se živými zvířaty. Více na: www.vanocnislavnosti.cz a www.olomouc.eu.

Pražské nakupování

Pražské vánoční trhy patří podle několika cestovatelských serverů mezi nejkrásnější v Evropě. Potrvají až do 1. ledna a konají se již tradičně v samém centru města na Staroměstském a Václavském náměstí.

Trhy jsou ve znamení lidových tradic, sváteční hudby a staročeských lahůdek. Prodává se zde vánoční zboží, např. vánoční dekorace, figurky z kukuřičného šustí, ozdoby ze slámy, nazdobené perníčky, svícny, jmelí, adventní věnce. Po nákupech dárků vás zahřeje horký punč, medovina, pochutnáte si na pečených kaštanech a kukuřici, grilované klobáse a dalších dobrotách.

Pod rozsvíceným stromem na Staroměstském náměstí najdete jesličky, na pódiu se po celou dobu adventu střídají pěvecké a taneční soubory ze všech koutů České republiky.

Praha je nejen česká metropole, ale především významné historické místo. Centrum města zahrnující unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany a Karlova mostu, Starého Města s Josefovem a Židovským Městem, Nového Města a Vyšehradu bylo na seznam UNESCO zapsáno v roce 1992. Více na: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/index.html.

Vánoční prázdniny v Telči

Příjemné zážitky na vás čekají v adventní době také v Telči - dalším městě oceněném organizací UNESCO za dochované historické jádro z dob Zachariáše z Hradce.

Navštívit můžete například vánoční výstavu umělecké školy ve vstupní síni radnice nebo mikulášskou oslavu, která vypukne 5. prosince na náměstí Zachariáše z Hradce. Nejhezčí andílci a čertíci budou odměněni.

Každou adventní neděli se uskuteční také slavnostní koncerty v kostele Jména Ježíš od 17 hodin. Mezi zajímavosti patří živý betlém, který na Zámeckém nádvoří předvede ve dnech 19. a 20. prosince folklorní soubor Podjavořičan. V Zámecké galerii je také přístupná výstava hraček 20. až 80. let minulého století.

Od 27. do 30 prosince se v Telči koná akce s názvem Vánoční prázdniny v Telči, která nabídne folkové koncerty Nezmarů, Honzy Hrubého a Kukulína, vystoupí také Žalman a spol. a Jarret. Více na: www.telc.eu.

Do Žďáru za živým betlémem

Když se řekne Žďár nad Sázavou, vybaví se hlavně unikátní Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl zapsán na Seznam UNESCO v roce 1994. Stavba z počátku 18. století je jedním z nejlepších projektů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla a zároveň příkladem tzv. barokní gotiky. Areál je sice teď v zimním období uzavřený, nicméně za příplatek je možné si domluvit soukromou prohlídku.

V pátek 4. prosince odpoledne se na náměstí Republiky slavnostně rozzáří vánoční strom. Děti se mohou těšit na různé soutěže a hudební vystoupení, v 17 hodin se objeví Mikuláš s průvodem čertů a andělů.

Ve čtvrtek 10. prosince bude náměstí patřit Zimnímu trhu a 15. prosince zase studentům Biskupského gymnázia, kteří tu sehrají Hru o narození Ježíše Krista.

V neděli 13. prosince se bude v kostele sv. Prokopa konat adventní koncert Jakuba Pustiny za klavírního doprovodu Richarda Pohla. Ten samý den se uskuteční v Městském divadle koncert pro lidí dobré vůle aneb Už je to dvacet let za námi. V programu vystoupí např. Žďárský swingový orchestr. Na Štědrý den se z věže kostela svatého Prokopa rozezní slavnostní fanfáry, o pár hodin později ve stejném kostele zazní Vánoční mše. Více na: www.zdarns.cz.

Ze slavné vily na vánoční trh

Na seznam UNESCO je v Brně zapsána slavná vila Tugendhat, která kromě klasických prohlídek objektu až do 31. prosince nenabízí žádné speciální adventní akce. Doporučujeme však mimořádný dům od architekta Ludwiga Miese van der Rohe navštívit, protože od ledna bude kvůli plánované rekonstrukci uzavřen.

Na brněnském Výstavišti se konají každý den od 4. do 13. prosince vánoční trhy. Své zboží tu nabídne přes 400 obchodníků. Koupit si můžete řemeslné a skleněné výrobky, stejně jako oblečení, nábytek, hračky, kosmetiku,.. Vstupné je 20 korun a lístek, jehož součástí je i poukaz do kina, můžete použít jako jízdenku na městskou dopravu. Trhy jsou otevřené denně od 9 do 18 hodin. Více na: www.brno.cz a www.tugendhat-villa.cz.

Vila Tugendhat

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál byl zapsaný na seznam UNESCO v roce 1996.

Krásu místa si můžete okořenit návštěvou několika adventních akcí. Na zámeckém náměstí v Lednici se koná 5. prosince od 17 hodin Mikulášské zpívání s nadílkou.

V neděli 13. prosince se pak koná na zámeckém nádvoří adventní jarmark tradičních řemesel, součástí bude i hudební vystoupení.

V turistickém informačním centru ve Valticích můžete až do 22. prosince navštívit výstavu Vánoce očima dětí, na které si prohlédnete papírové vánoční ozdoby, betlémy a adventní věnce. Ani zde nezapomněli na Mikulášskou veselici pro děti v sále Clubu Kinopolis, dospělé potěší Mikulášský košt archivních vín od 15 do 19 hodin v hale SOŠV. Více na: www.lednice.cz a www.valtice.cz.

Malá výstava uprostřed baroka

Holašovice jsou jedním z nejlépe zachovaných a nejpůsobivějších dokladů jihočeské architektury druhé poloviny 19. století, jsou typickým příkladem tzv. Selského baroka. V roce 1998 byl zapsán na seznam UNESCO téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek. Zdejší turistické informační centrum je otevřeno od středy do neděle od 9 do 16 hodin, můžete tu shlédnout malou adventní výstavu. Více na: www.holasovice.eu.

Adventní Třebíč

Třebíč bývalo střediskem židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je svědectvím zdejšího soužití Židů a křesťanů. Putování za památkami vás tu přivede do židovské čtvrti a také k Bazilice sv. Prokopa, které byly v roce 2003 zapsány na seznam UNESCO.

Pokud sem zavítáte v polovině prosince, můžete navštívit trhy lidových řemesel na Karlově náměstí. Od 15. do 17. prosince tu obchodníci nabídnou keramiku, výrobky z proutí, dřevěné hračky a ozdoby. Nechybějí ani odpolední zabijačkové hody, které ve čtvrtek vyvrcholí soutěží v pojídání jelit a jitrnic.

Do 12. prosince je otevřena v informačním centru v zámku Ježíškova pošta, kam mohou děti nosit dopisy se svými přáními. Také sobota 5. prosince bude patřit dětem – na Karlově náměstí se nejenom rozsvítí slavnostně vánoční strom, ale sejdou se tu Mikulášové, čerti a andělé. Více na: www.trebic.cz.