Vydejte se do Prahy na festival fantastiky, sci-fi a her PragoFFest

Největší popkulturní festival v Česku PragoFFest 2016 se koná od čtvrtka 28. ledna do neděle 31. ledna v Praze, v budově Modré školy v městské části Háje. Co si užijete? Hry na konzolích a počítačích, deskové a karetní hry i herní turnaje, populární youtubery, programy o anime, komiksech, seriálech a filmech, fantastické kostýmy a v neposlední řadě přednášky, besedy, workshopy a soutěže.

Sdílená vášeň pro Star Wars

Festival fantastiky PragoFFest 2016 nabídne přehlídku počítačových, deskových i karetních her, herní turnaje, populární youtubery i programy o anime, komiksech, seriálech a filmech.

Loni si na festival PragoFFest našlo cestu 4 300 návštěvníků, což bylo nejvíc v historii festivalu. Řada z nich přišla v kostýmech svých oblíbených postav z filmů, knížek, seriálů či her.



Ostatně kostýmy jsou v programu zařazené i letos, a nedávná premiéra filmu Star Wars: Síla se probouzí znovu probudila vášeň pro kostýmy z Hvězdných válek. Členy Rebel Legion, tedy kostýmové organizace zaměřující se na kostýmy „hodných“ hrdinů, potkáte na přednáškách i u jejich speciálního propagačního stánku.

K vidění nebudou jen kostýmy a nejrůznější Star Wars propriety jako světelné meče, blastery, přilby, masky a další, ale také nejrůznější sběratelské předměty.

Vyzkoušejte si nové hry a kostýmy!

Festival nabízí především možnost zdarma si vyzkoušet nespočet her a oproti minulým letům se roztáhl do šířky, programově i prostorově. Rozsáhlá dolní hala bude kompletně věnovaná videohrám, v horní hale si pak můžete vyzkoušet spousty deskových her, jak novinky, tak osvědčené kousky z minulých let. Rozšíří se také muzeum videoher i konzolová herna.

Na festivalu Pragoffest si na jediném místě vyzkoušíte spousty her.

Na webových stránkách festivalu najdete podrobný program podle místností i podle přihlášených pořadů. Jejich počet se vyšplhal k pěti stovkám; týkat se budou například oblíbených her League of Legends a Minecraft, pro fanoušky seriálu My Little Pony je nachystán speciální PoníCon.



Vlastního programového bloku Advík ZIMA se dočkají milovníci mangy, anime a Japonska, na své si přijdou i fanoušci britských seriálů a sitcomů a ti, kteří propadli kouzlu fantasy, Harryho Pottera, Pána prstenů či Hry o trůny. Nezapomíná se samozřejmě ani na pořady o sci-fi technologiích a budoucnosti lidstva a věčný fenomén Star Trek.

S pravidly a novinkami ve světě deskových her vám pomohou zkušení asistenti v oranžových tričkách.

V sobotu a v neděli pak přímo před Modrou školou nabídne pojízdná knihovna výběr sci-fi a fantasy (kdo nemá průkazku, nevadí, vystaví vám ji přímo na místě) a v sobotu rozzáří závěrečný večer PragoFFestu kostýmová soutěž PragoCosplay. Podrobnosti najdete rovněž na internetových stránkách!

Kdy a za kolik?

PragoFFest začíná ve čtvrtek 28. ledna v 18 hodin, kdy se rozjedou prakticky všechny velké i malé herny v horní i dolní hale a v přízemí. Ve 21 hodin ve velkém sále č. 1 v přízemí proběhne oficiální zahájení s přivítáním účastníků a představením hostů; tam se také dozvíte o nejrůznějších speciálních pořadech a programových a organizačních novinkách.

Vstupenky koupíte už pouze na místě; na jednotlivé dny stojí od 150 do 350 korun, děti do 8 let mají vstup zdarma, do 12 let se slevou 50 %. Kromě celodenního vstupného si můžete koupit i půldenní, klouzavé půldenní, hodinové nebo večerní vstupenky, případně lístek na celou akci. Ten zahrnuje dva celé dny a dva půldny, verze pro dospělé stojí 850 korun.

Komu ještě nebylo 15 let, ten s sebou musí přinést písemný souhlas s účastí. Protože dětí sem zamíří stovky a možná tisíce, najděte si na internetových stránkách, jaké údaje musí písemný souhlas obsahovat. Dozvíte se také, že při příchodu můžete na recepci požádat o asistenční službu, která se o děti na místě postará.