Vydejte se do Chebu. Nové Retromuseum i Galerie 4 zvou k návštěvě

Za vzpomínkami do Retromusea

Máte rádi retro? Pak se vydejte do chebského Retromusea, které bylo otevřeno teprve 17. února letošního roku. Jeho sbírky jsou určeny všem, kdo se chtějí vrátit v čase a připomenout si atmosféru bývalého Československa, či poznat, jak se tenkrát žilo a co „frčelo“. Designové kousky i předměty denní potřeby pocházejí z období po bruselské světové výstavě v 50. letech až do roku 1989. Toto jedinečné muzeum je zkrátka jako vystřižené ze seriálu Vyprávěj. Všechny exponáty jsou navíc autentické! Některé muzeu věnovali místní obyvatelé, jiné pocházejí z velkých muzeí celého Česka.

Vyzkoušet můžete i dobový nábytek či telefony. V prostorách muzea jsou zařízeny dva obývací pokoje, dvě kuchyně i pracovna. Posaďte se do křesla, zavolejte funkčním telefonem do vedlejší „expozice“ a nakoukněte do zásuvek sekretářů, které skrývají dobové poklady.

V sídle muzea v Schillerově domě se budou střídat také dočasné výstavy. V současné době si zde můžete prohlédnout expozici barevných botasek. Plné vstupné do Retromusea vás vyjde na 80 korun.

Art centrum Galerie 4 – fotografie, kam se podíváš

Milovníci fotografie si přijdou na své v nově otevřeném Art centru Galerie 4, kde mohou vidět ve stálé expozici průřez historií fotografie. Nechybí první fotoaparáty i vyvolávací zařízení, zhlédnout můžete také snímek o rekonstrukci špýcharu, v němž Art centrum od loňského prosince sídlí. Ještě do 11. března si zde můžete prohlédnout zahajovací výstavu.

Návštěvníci v ní najdou díla stovky nejvýznamnějších autorů až z osmi zemí světa. Výstava je žánrově velice pestrá, k vidění jsou portréty, krajiny, sociální dokumenty, reportážní snímky, zátiší či akty. Mezi autory naleznete Káju Saudka, Roberta Vana, Sáru Saudkovou i další. Vstupné do Art centra je 50 korun. Kromě prohlídky expozice Art centrum nabízí také širokou škálu tvořivých a výtvarných workshopů. V přízemí můžete po prohlídce plni dojmů posedět v galerijní kavárně.

Co dále v Chebu navštívit?

Hlavní kuriozitou západočeského města je jedinečný blok jedenácti měšťanských domů, rozkládajících se v těsné blízkosti vedle sebe na náměstí – Špalíček. Tento pohádkový komplex, budovaný od 13. století, je rozdělen pouze 160 metrů širokou Kramářskou uličkou.

Špalíček je jedinečnou kuriozitou Chebu.

Cheb se dále může pyšnit jednou z nejcennějších románských památek střední Evropy, kterou je Chebský hrad s kaplí sv. Erharda a Uršuly. Součástí hradu je také Černá věž, která byla součástí románského opevnění. Svůj název získala podle materiálu, ze něhož byla postavena – černého sopečného tufu, který se na stavbu dovážel z Komorní hůrky, nejmladší sopky v Čechách.

Jedním z nejlépe zachovaných měšťanských domů je Pachelbelův dům, který se stal místem vraždy významného českého válečníka Albrechta z Valdštejna. Od roku 1874 zde sídlí jedno z nejstarších regionálních muzeí v Čechách – Krajské muzeum Cheb. Sbírka obrazů a dobových předmětů ilustruje život a smrt vojevůdce Albrechta z Valdštejna.

Dále je k vidění expozice cenných uměleckořemeslných exponátů a předmětů zachycujících dějiny města a regionu. Mezi nejzajímavější části expozice patří chebské antependium – korálková oltářní výšivka ze 14. století, gotické a barokní plastiky, výrobky chebských cínařů a puškařů, nejstarší zvon v Čechách dochovaný z roku 1286 či Valdštejnův kůň. Základní vstupné do Krajského muzea stojí 70 korun.