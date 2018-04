I do letadla se dá vzít nůž, voda či šampon. Poradíme, jak na to

Klíč, nebo nůž?

Swiss+Tech Utili-Key 6-in-1 je jeden z mála nožů, který se vám povede pronést do letadla. Ale psst. “Je to švýcarák převlečený za klíč,” píší o něm cestovatelé Matouš Vinš a Petr Novák ve své Travel bibli. “Teoreticky ho sice do letadla také vzít nesmíte, prakticky s ním ale létáme pravidelně a ani na nejpřísnějších letištích jsme s ním neměli problém.”

Je ovšem dobré ho pověsit na kroužek mezi dva jiné klíče, aby při kontrole splynul a vy jste tak s sebou na cestu i jen s příručním zavazadlem měli jak nůž, tak pilku, otvírák i několik typů šroubováků. A to se může hodit. Ovšem nepočítejte s žádnými velkými výkony vzhledem k jeho malým rozměrům.

Lahev do kapsy

Jak si vzít s sebou na palubu letadla vodu, když při bezpečnostní kontrole vám vše nad objem 100 ml vyhodí? Jedna možnost je koupit si předraženou balenou vodu na letišti, hned jak projdete kontrolou. A pak je tu Platypus plusBottle. Plastová lahev, no, spíše takový pytlík s uzávěrem, který před kontrolou jednoduše vypijete či vylijete a srolujete do kapsy.

Výhodou Platypus plusBottle oproti prázdné petce, kterou vás také nechají si do letadla vzít, je její trvanlivost a přizpůsobivý tvar. Vejde se pod každou fontánku s pitnou vodou i pod každý kohoutek u umyvadla. A z těch teče na letišti voda zdarma. Dá se z ní i postupně s ubývající hladinou vytlačovat vzduch, a tak zmenšovat její objem podle obsahu, což je zvlášť při cestování nalehko velmi výhodné.

Nafouknout, obejmout a spát

Už jste se někdy probudili s hlavou na rameni úplně neznámého člověka? Nebo patříte k těm, co jim hlava padá při usínání v sedě pořád dopředu? Zalomit to v letadle low cost aerolinek, kde nejde sklopit sedačka, je docela věda. Nebavíme-li se tedy o zalomení krku.

Existuje spousta různých polštářů ve tvaru podkovy, kolem šíje, které více či méně fungují. Bohužel, spíš méně čím více se nám s nimi chce tahat celou dovolenou, když je využijeme jen na ten let. Jednou z předností polštáře Travelrest je, že jde jednoduše vyfouknout, smotat a připnout na kufr.

“V letadle vždycky vzbudí nejprve pozornost při nafukování a instalaci na sedadlo a poté závist, když si na něm člověk zdřímne,” vychvaluje polštář s originálním, ale velice funkčním tvarem i Štěpán Trojánek, majitel obchodu Pod7kilo.cz, kde podobných vychytávek na cesty mají více.

Polštář se osvědčil i mladé cestovatelce z Prahy, co ráda létá po Evropě. “Jednoduše ho obejmu, zabořím se do něj jako do klasického polštáře a spokojeně odpočívám,” popisuje Jana z Prahy. “I ve stísněných prostředích je to skvělý parťák k odpočinku,” dodává. Polštář se nafoukne podle potřeby, a pak se buď šňůrkou zahákne za opěradlo, nebo si šňůrku navléknete přes rameno. Kdykoli, kdekoli si tak můžete nechat i vsedě zdát třeba o létání.

Batoh na míru letadlu

Ideální zavazadlo na palubu by mělo mít nepochybně maximální povolené kabinové rozměry. Ale co dál, to už vidí jinak byznysman a jinak dobrodruh s počítačem.

Digitální nomádi „Digitální nomádi jsou cestovatelé, kteří využívají trendu, tzv. práce na dálku a posouvají ji ještě o kousek dále. Digitální nomádi využívají internet a moderní technologie k tomu, aby generovali online příjem. Životní styl digitální nomádství umožňuje pracovat a zároveň nezávisle a svobodně cestovat.“ Zdroj: digitalninomadstvi.cz

“Osprey Farpoint 40 mě baví proto, že má kapsu na laptop, pevné zipy, pevnou konstrukci i pevná záda. Baví mě, že se dá úplně otevřít jako kufr,” pochvaluje si batoh, do kterého se tak snadno balí, digitální nomád Adam Marčan. “Byl jsem s ním v Thajsku, Vietnamu, Kambodži, Malajsii, Indonésii, Portugalsku, Španělsku i v Kostarice,” vypočítává Adam, co stihnul za tři roky oblétat. Po více než šedesáti letech letadlem je batoh stále jako nový. “Trochu mi na něm chybí vestavěná pláštěnka nebo místo na láhev s vodou,” připouští cestovatel Adam.

Jednu vychytávku tento batoh ale přece jen má. Pokud si povezeme domů lahev alkoholu jako suvenýr a musíme kvůli ní zavazadlo odbavit, má tento batoh uschovatelný zádový systém.

Zabalte oblečení napůl

Taky se vám stává, že do kufru naskládáte oblečení až po okraj, ale ještě půlka toho zůstane venku? Řešením je vzít si multifunkční oblečení a naučit se balit do ruliček. To ušetří hodně místa. I když asi ne půl kufru, jako to umí obal na oblečení s neuvěřitelně jednoduchým systémem a neuvěřitelně dlouhým názvem.

Eagle Creek Pack-It Specter Compression Cube naskládáte plný oblečení, zapnete, a pak ještě jednou zapnete kompresním zipem... A jste na polovičním objemu. Takhle můžete nacpat do kufru dvakrát víc oblečení. “Z vlastní zkušenosti je o hodně praktičtější než vakuovací pytle,” tvrdí Štěpán Trojánek, který všechny vychytávky osobně zkouší.

Stomililitrová sprcha

Bylo by zajímavé zjistit, jestli je nějaká příčinná událost mezi zavedením maximálního limitu objemu tekutiny, které je možné vzít si na palubu, a vynálezem Shaplu.

Různobarevné lahvičky různých objemů a barev jsou totiž ideální na transport základních tekutých hygienických potřeb letadlem v nádobkách do 100 ml a dohromady do 1l v jednom průhledném plastovém pytlíku. Nejenže vyhovují požadavku na objem, ale také se dají jednoduše spojit do kompaktní sady. Naplnit se mohou z jedné strany pohodlně skrz šroubovací uzávěr. A dají se přichytit praktickou přísavkou ve sprchovém koutě na zeď. A protože se dávkují mačkáním zespodu, využijete jejich obsah do poslední kapky, takže vám šampon vystačí i na dvakrát.

Haleluja. Už žádné vyhazování šamponu po cestě tam a dalšího po cestě zpět.

Proti bolesti uší

“Osobně na změny tlaku během přistání a vzletu letadla docela trpím,” přiznává cestovatel Jan Stach s tím, že v minulosti měl několikrát pocit, že mu praskne hlava, a ještě dva dny po letu měl zalehlé ucho. “A to je pro člověka, co docela často lítá, poněkud nepříjemné,” směje se.

Aktuálně tak během letu používá špunty FliteMate, které snižují tlak v uších ve všech fázích letu. A ještě si před letem stříká sprej do nosu proti rýmě. “S touhle kombinací už létám v pohodě,” chválí si. Špunty navíc tlumí okolní hluk, ne však hlasy či palubní hlášení.

Sluchátka, přes která neslyšíte

Sluchátka, přes která neslyšíte okolní hluk, protože ho aktivně potlačují, oceníte v letadle jak při poslechu hudby, tak při sledování filmů na palubní obrazovce. Vestavěný mikrofon snímá okolní hluk a do sluchátek pak jde zvuk s obrácenou fází, čímž dojde k vyrušení 90 % hluku. Tato kritéria splňují např. sluchátka do uší od Audio-Technica ATH-ANC33iS.

Digitální nomád Matouš Vinš a spoluautor Travel bible, toho času v Thajsku, naopak upřednostňuje velká sluchátka, co se dávají na uši. “Která konkrétně? To jde jen o to, kolik chcete investovat. Ale základ je, aby filtrovaly hluk motorů zvenčí, jinak hudba v letadle stojí za nic.”

Ostatně sluchátka se dají používat i bez poslechu čehokoli. Na ticho. “Jeden si pak bez okolního hluku lépe odpočine. Že by ideální doplněk k Travelrestu?