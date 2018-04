Vychutnejte si klasické festivaly Janáčkův máj a Pražské jaro

Přijďte ocenit a vychutnat skutečnou uměleckou kvalitu, kterou každoročně nabízí Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Od 12. května do 3. června vás čeká 45 koncertů klasické hudby ve 14 koncertních sálech.

Těšit se můžete na to nejlepší, co klasická hudba v současné době nabízí. Do Prahy v rámci Pražského jara zavítá 90 orchestrů, komorních ansámblů a sólistů z dvaceti zemí světa. Hlavní město hostí již 70. ročník tohoto významného festivalu klasické hudby v České republice.

Praha hostí již 70. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

A co můžete na festivalu Pražské jaro zažít? Rozhodně si nenechte ujít vystoupení Petrohradské filharmonie, která provede Symfonii č. 5 a č. 7 od ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče.

Také si můžete vychutnat První houslový koncert se sólistou Julianem Rachlinem či Mahlerovu Symfonii č. 3 v podání České filharmonie v čele s Jiřím Bělohlávkem. Na pozici šéfdirigenta Symfonického orchestru Prahy vůbec poprvé vystoupí Pietari Inkinen. Při svém prvním působení na této pozici provede Mahlerovu symfonii č. 5.

Diváci v rámci Pražského jara navštíví také Dvořákovu síň v pražském Rudolfinu.

Pokud vás láká spíše soudobá hudba, přijďte se podívat na uvedení skladby Songs of Wars I Have Seen od skladatele Heinera Goebbelse. Více informací o programu se dozvíte na internetových stránkách www.festival.cz. Zde můžete také elektronicky zakoupit vstupenky. K nákupu je také k dispozici pokladna Pražského jara v Rudolfinu, která je otevřena ve všední dny od 10 do 18 hodin.

Nevšední a jedinečnou atmosféru doplňují také okouzlující místa koncertů, z nichž za zmínku stojí určitě Kapitulní sál Velkopřevorského paláce, Toskánský palác, Císařský sál Lobkowiczkého paláce či Dvořákova síň Rudolfina.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj

Milovníci vážné hudby si přijdou na své také v Ostravě a dalších městech severní Moravy, kde se již tradičně uskuteční Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj. Festival, jenž nese jméno slavného hudebního skladatele, se uskuteční od 24. května do 8. června. Jedná se o jeden z vrcholů kulturní sezóny v Moravskoslezském kraji.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj je pestrou a kvalitní přehlídkou vynikajících umělců.

Těšit se můžete na přehlídku skvělých uměleckých osobností. Představí se například česká houslistka Hana Kotková, která trvale žije a pracuje ve Švýcarsku. Dále si budete moci poslechnout díla dnes již téměř zapomenutého českého skladatele Josefa Bohuslava Foerstera.

Diváci festivalu budou moci v Ostravě vůbec poprvé zhlédnout poloscénické provedení opery Montezuma. Vrcholem, který byste si rozhodně neměli nechat ujít, je vystoupení světové houslistky století Julie Fischer.

Pokud byste si chtěli program ještě zpestřit, vydejte se na baletní vystoupení, které se bude konat v industriální hale pro 1400 diváků. Více informací o programu a prodeji vstupenek se dozvíte na webových stránkách www.janackuvmaj.cz.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj se nekoná jen v koncertních sálech v Ostravě, ale také v netradičních prostorách, jako například na nádvoří Slezskoostravského hradu nebo v Hornickém muzeu Landek Park. V rámci festivalu se také můžete podívat na jazzové koncerty či taneční vystoupení. Koncerty budou probíhat v Ostravě, Krnově, Kravařích, Opavě, Ludgeřovicích a Hradci nad Moravicí.