Východní Morava: sníh už není ani v horách

"Je to špatné. Celý den pršelo i na Lysé hoře, stále čekáme, kdy se déšť změní na sníh. Sjezdovky neměly bez umělého sněhu šanci, takže se prakticky nikde nelyžuje," uvedl náčelník Horské služby Beskydy Jaroslav Kozák. "Začíná to být katastrofa, na sjezdovkách už nezbyl ani sněhový základ, takže jsme zase tam, kde jsme byli o Vánocích," poznamenal rozhořčeně jeden z provozovatelů vleků na Soláni. "Je to hrůza, nemohli jsme ani pořádně zasněžovat, ačkoli máme nová děla. Dnes byly čtyři stupně nad nulou," dodává provozovatelka vleků na Kohútce Jana Kocurková. Na hory přijíždí v lednu sice obvykle méně turistů a lyžařů než třeba v únoru nebo březnu, i tak se však letos podařilo hotely a horské chaty slušně zaplnit. "Hosté, kteří přijeli dnes, se netváří nadšeně, ale zatím vyčkávají. Předpovědi jsou naštěstí docela slušné. Většinou jsou tady ale lyžařské kursy," dodala Kocurková. Také hoteliéři začínají být nervózní, nikdo zatím ale nepozoruje vlnu odhlašování lednových pobytů. Obavy z nich nemá ani ředitel hotelu Tanečnica na Pustevnách Libor Gomola. "Podmínky ani tady nejsou precizní. Všude jinde je ale úplné sucho a tady se lyžuje na dvou uměle zasněžených svazích. Navíc podle mě našinec není zase tolik zhýčkaný, jako jsou lidé třeba v Alpách, takže horší podmínky tak negativně neprožívají a přizpůsobí se jim. Zatím tedy nejsem nijak zhrzený a věřím, že sezona bude ještě dobrá," podotkl. Předpověď počasí je poměrně optimistická. "V Jeseníkách dnes už sněžilo a jen čekáme, kdy to přijde i k nám. Podle našich informací sněžit bude už zítra, a dokonce i v údolích," ujistil včera náčelník horské služby.