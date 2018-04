Výborné podmínky nabízí i malá střediska

Ski areál Búřov - Valašská Bystřice0604 836950, 0602 - 718521, 0602 778285;pondělí až neděle 9 - 17 hodpočet vleků 2, počet sjezdovek 3modrá - 630 metrů, červená - 480 metrů, modrá - 80 metrů;celodenní - 150 Kč/dospělí 80 Kč/děti, polodenní - 80 Kč/dospělí 45 Kč/děti, bodové jízdenky - 1 jízda - 5 Kčumělý sníh, upravování sjezdovek, večerní lyžování, půjčovna vybavení, parkování, občerstvení, běžecké tratěLyžařské středisko na Mikulčině vrchu je dostupné automobilem ze směru od Uherského Brodu po mezinárodní silnici do Trenčína. U motorestu Rasová je však nutné odbočit doprava. Po přibližně deseti minutách jízdy dorazí řidiči k velkému záchytnému parkovišti, odkud je to k hlavním sjezdovkám kousek. Lopata - Mikulčin vrch je také oblíbeným výchozím bodem pro běžkaře, kteří zde najdou několik hřebenových tras táhnoucích se Bílými Karpaty.0633 - 646946;pondělí až neděle 9 - 16 hod.počet vleků 3, počet sjezdovek 3Lopata - 600 metrů, Myšáčka 1 - 850 metrů, Myšáčka 2 - 800 metrů,dospělí 12 jízd - 100 Kč, děti - 70 Kčupravování sjezdovek, večerní lyžování, parkování placené, občerstvení, ubytování, běžecké tratě ano - neupravené0635 392 066;pondělí - pátek odpolední hodiny, víkendy a prázdniny 9 - 21 hodinpočet vleků 1, počet sjezdovek 1400 metrů,celodenní 120 Kč/dospělí, 80 Kč/děti, 10 jízd 50 Kč/ dospělí, 35 Kč/dětiparkování, občerstvení, ubytování, běžecké tratěZimní středisko Tesák je s nadmořskou výškou 750 metrů nejvýše položeným lyžařským areálem Hostýnských vrchů. Autem se k vlekům lyžaři dostanou buď po silnici z Bystřice pod Hostýnem nebo z Držkové či Hošťálkové přes další lyžařské středisko Troják. Na Tesák jezdí také poměrně často autobusové spoje. V areálu jsou dvě lokality ke sjezdování Cvičná louka a Kyčera, vzdálené od sebe asi půl kilometru. V obou areálech je také jeden dětský vlek.0635 - 381221,pondělí až neděle 9 - 16 hod.počet vleků 4, sjezdovek 4Cvičná louka 1 - 300 metrů, Cvičná louka 2 - 160 metrů, Kyčera 1 - 950 metrů, Kyčera 2 1200 metrů, Kyčera 3 - 1600 metrů,dospělí denní - 200 Kč, děti do 12 let - 140 Kč, dospělí celovečerní - 140 Kč, bodová 30 bodů - 60 Kčupravování sjezdovek, lyžařský servis, půjčovna, parkování, občerstvení, ubytování, běžecké tratěPozn.: informace platné pro letošní sezónu se nám nepodařilo aktualizovatPříměstský areál Jasénka patří mezi nejlépe dostupné. Jezdí sem i městká hromadná doprava ze Vsetína. Autobus zastavuje asi 200 metrů od vleků.pondělí až neděle 9 - 16 hod.počet vleků 2, počet sjezdovek 4Velká - 450 metrů, trať Malá - 360 metrů, trať Severní - 520 metrů, dětská trať - 350 metrů,bodové jízdenky - 5 bodů jízda. Cena za bod - 1 Kč, celosezonní permanentka - 1 500 Kč067 - 745 62 56, 0602 79 47 33,víkendy 9-12, 13-16, středa 16 - 20počet vleků 1, počet sjezdovek 1380 m,20 jízd za 60 Kč (dospělí), 50 Kč (děti)upravování sjezdovek, večerní lyžování, parkování, občerstvení, běžecké tratě neupravené