Vybírejte mimořádně posledních 5 fotek do finále

Ve finále fotosoutěže Pláž léta 2005 je už 45 fotografií, které zvolili čtenáři iDNES a MF DNES. Tento týden můžete hlasovat pro posledních 5 fotek - v galerii 10. Tuto fotogalerii jsme vytvořili dodatečně proto, že poslední týden jste naši redakci doslova zaplavili stovkami snímků, které jsme nestíhali zpracovat.

Fotografie už neposílejte, uzávěrka byla v pátek 19.srpna! Upozorňujeme také, že hlasovat můžete pro každou fotku pouze JEDNOU, mnohačetné hlasování se nezapočítává (v této souvislosti si redakce vyhrazuje právo fotografii ze soutěže vyřadit).

Historie hlasování je ukládána a průběžně analyzována. Všechny zjištěné pokusy o podvodné hlasování jsou odstraňovány a proto je možné, že dochází ke skokovým změnám v pořadí. Metodiku nebudeme z pochopitelných důvodů dále objasňovat.

Takže co aktuálně ve fotosoutěži Pláž léta 2005 probíhá?

až do cca 9:00 dne 5.9. vybíráte posledních 5 fotografií do závěrečného Velkého finále. Hned poté bude spuštěno hlasování ve Velkém finále!



(Vzhledem k technické náročnosti zpracování došlých soutěžních příspěvků v týdnu od 13.srpna do pátku 19. srpna byly některé fotografie zařazeny do dodatečného desátého kola).

Téma soutěže

Fotosoutěž "PLÁŽ LÉTA" je určena amatérským fotografům. Tématem soutěže je mořská pláž ve smyslu zachycení přírodních krás, jedinečného okamžiku, hry barev a kontrastu, zajímavé kompozice,... Hlavním motivem fotografií je PŘÍRODA, nikoli lidé.

Na autory tří nejlepších snímků čekají atraktivní ceny - 1.cena zájezd do Venezuely na Isla Margarita pro dva all inclusive, 2.cena - zájezd do Egypta pro jednu osobu, 3.cena - zájezd do Egypta pro jednu osobu.

Jak posílat fotografie



Fotografii můžete do soutěže poslat buď e-mailem, nebo poštou.

1) E-mailem posílejte fotografie na adresu plaz@idnes.cz. V e-mailu uveďte své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, a také místo pořízení fotografie (Stát, místo apod., např. Chorvatsko, Makarská riviéra), případně stručný popisek, který jeho snímek vystihuje.

2) Poštou zasílejte fotografie na adresu MF DNES, Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, 150 00. Obálky označte výrazným nápisem PLÁŽ LÉTA. V doprovodném dopise, který podepíšete, uveďte výše specifikované údaje a popř. také Vaši e-mailovou adresu.

Všechny poštovní zásilky musí být označeny výrazným nápisem PLÁŽ LÉTA.

Požadované parametry fotografií zasílaných v elektronické podobě:

formát jpg s obvyklým poměrem stran (3:2 popř. 3:4)

velikost většího rozměru min. 350 pixelů (standard fotografií na iDNES)

velikost obrazového souboru max. 1MB

Fotografie neořezáváme, pouze je zmenšíme. Panoramatické snímky prosím neposílejte.

Průběh soutěže

1. Soutěž bude probíhat od 16. června do 12. září. Úkolem soutěžících je vytvořit fotografii na téma mořská pláž (rozhodující jsou přírodní motivy, ne lidé). Každý účastník soutěže může zaslat pouze JEDNU fotografii v průběhu celé soutěže, jinak bude ze soutěže vyřazen!

2. Ze všech zaslaných fotografií budou čtenáři serveru iDNES.cz a deníku Mladá fronta DNES vybírat na www.idnes.cz/plaz v týdenních kolech nejlepší fotografie. Z každého týdne postoupí pět snímků, které získají v hlasování čtenářů nejvíce hlasů.

3. Pět vítězů každého kola postoupí do velkého finále. Z něho, opět čtenářským hlasováním, vzejde celkový vítěz a druhé a třetí místo. Pro každou fotografii v dané fotogalerii můžete hlasovat pouze jednou, mnohanásobné hlasování nebude započítáváno (redakce si případně vyhrazuje právo fotografii vyřadit ze soutěže).

4. V celém průběhu soutěže budou nejzajímavější snímky zveřejňovány v letní příloze MF DNES.

O co se hraje

Autor nejlepší fotografie získá 10denní exkluzivní zájezd pro dva do Venezuely na Isla Margarita. Druhý výherce v pořadí získá týdenní zájezd do Egypta do čtyřhvězdičkového hotelu a autor třetího nejlepšího snímku také týdenní zájezd do Egypta do tříhvězdičkového hotelu.

Inspirace z minulého roku

Loni probíhala soutěž o Nejhezčí pláž na cestovani.idnes.cz poprvé. Čtenáři zaslali do redakce celkem 323 fotografií z toulek po mořských plážích po celém světě. Všechny byly originální, něčím krásné, zajímavé a něčím jedinečné. Tyto fotky si prohlédněte ZDE.

Odborná porota v čele se zkušeným fotoreportérem MF DNES Davidem Neffem nakonec zvolila jako vítěznou fotografii snímek Kateřiny Černé "Mannor Beach u Orajestandu na ostrově Aruba". Fotografii si prohlédněte ZDE.

Partner fotosoutěže Cestovní kancelář EXIM tours a.s. je největším pořadatelem leteckých zájezdů u nás. Mimo již tradiční destinace jako Egypt, Tunisko, Turecko, Řecko, Španělsko a další pořádá dálkové lety do exotických zemí. Unikátní jsou potom přímé lety do oblasti Karibiku - na Kubu,do Venezuelské Isly Margarity a do Brazílie. Právě díky excluzivní spolupráci s ČSA a nákupu kapacit ve velkém (EXIM tours působí prostřednictvím dceřiných společností na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku) mohou být tyto zájezdy nabízeny za velmi výhodné ceny. Více na www.eximtours.cz