Vybíráte kolo? Poradíme!

Pravidla pro výběr



KDE BUDU JEZDIT

Rozmyslete si, kde chcete jezdit. Podle toho pak zvolte typ kola. Pouze na silnici je vhodné kolo silniční, do lehkého terénu krosové, do města a na zpevněné cesty trekové. Bláto a kamení vyžadují MTB čili horské kolo. JAK ČASTO BUDU JEZDIT

Čím častěji a více budete jezdit, tím kvalitnější a dražší kolo si pořiďte.

Pojedete­-li:

* občas po městě na nákupy – trekové ( 6 až 7000 Kč)

* každý den do práce – krosové (10 až 15 000 Kč)

* jednou za rok na rodinnou dovolenou, děti – dětská horská či krosová kola, žena – krosové s dámským rámem (pohodlnější) nebo s pánským rámem (sportovnější), muž – horské

* několikrát za sezonu do lehčího terénu – krosové vyšší kategorie (14 až 25 000 Kč)

* několikrát za rok do hor – velmi kvalitní horské (od 25 000 Kč)

* rekreačně na kondičku – silniční kolo (15 až 30 000 Kč) JSEM HOLKA / KLUK

Je rozdíl mezi dámským a pánským kolem. Dámské kolo je anatomicky přizpůsobeno ženám – má jinou geometrii rámu, snadněji se na ně nastupuje. Má kratší a širší sedlo, měkčí odpružení vidlice i držátka řídítek, kratší představec pod vyšším úhlem. Na jízdní vlastnosti tyto změny nemají vliv. JAKÉ CHCI VYBAVENÍ

Musíte vědět, jak dobrou výbavu potřebujete. Čím více budete jezdit, tím kvalitnější a zároveň dražší komponenty žádejte. Ptejte se na tři nejdůležitější věci – kvalitu rámu (materiál), řadicí a brzdový systém. JAK JSEM ZDATNÝ

Prověřte svoji kondičku. Nemá smysl kupovat špičkové kolo, pokud neujedete víc než deset kilometrů. KOLIK JSEM OCHOTNÝ ZAPLATIT

Rozmyslete si, kolik chcete do kola investovat. Za pět tisíc korun nelze očekávat zázraky. Naopak příliš drahé kolo, pokud jste příležitostný jezdec, nemusíte ani využít.