Vybíráte carvingové lyže? Poradíme!

Trendy zimy 2004 - 2005 Vývoj v lyžování nikdy neustává a konstruktéři stále hledají nové a lepší lyže, které nabídnou lyžařům nové zážitky. Letos tomu není jinak a objevilo se hned několik zajímavých novinek a trendů, které přináší nový vítr do lyžování. Osobně považujeme za nejzajímavější inovace v podobě kombinace nových zatím nevyzkoušených geometrií vykrojení lyží. Za všechny můžeme jmenovat třeba nové lyže z kolekcí Atomic a Salomon, které do letošní zimy přišly u vybraných modelů s kombinací krátké délky lyží s doposud nemyslitelně širokou špičkou a patou lyží a velmi širokým středem lyže. Vznikly tak univerzální lyže úplně nové generace, která se na jedné straně díky své točivosti a malému rádiusu chovají jako slalomka, na druhé straně mají tak velkou plochu skluznice, že s nimi není problém strávit den v hlubokém sněhu. Najlepším příkladem takové lyže je například Atomic Metron:B5. Podobný inovativní postup použil i německý Völkl u lyží do velké rychlosti a velkého oblouku Superspeed. Tyto lyže, které mají na obřačku nemyslitelné rozměry 115-70-99, překvapivě skvěle fungují při jízdě obřákovým stylem na upravené umrzlé trati, přestože by svými rozměry spíše zapadaly mezi allmountain lyže s podílem jízdy ve volném terénu. Až čas však ukáže, zda jde u těchto novinek jen o přechodnou záležitost, nebo zda půjde o nový trend, v rámci kterého vzniknou nové kategorie carvingových lyží.