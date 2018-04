Vybíráme kolo: jaké a za kolik?

Kolo vybírejte dle terénu a cyklistovy zdatnosti

1. V jakém terénu budu jezdit

Před nákupem kola si dobře rozmyslete, kde budete jezdit nejčastěji. Pokud to bude silnice, nemá cenu kupovat poměrně těžké horské kolo s širokými ráfky. Na silnici se hodí kolo silniční, pokud občas zajedete do terénu, sáhněte po kole krosovém. V případě, že chcete kolo do města, nejvhodnější je kolo trekové.

Na každém stroji jsou nejdůležitější tři věci - kvalita rámu, řadící systém a brzdový systém. U terénních strojů se přidává ještě odpružení.

Více o výběru kola podle terénu a o jednotlivých typech kol jsme už psali. Článek NAJDETE ZDE.

2. Jak často budu jezdit

Čím více času na kole strávíte, tím kvalitnější a dražší kolo si pořiďte. Pro cyklistu, který vyjede jednou za čtvrt roku, nemá cenu si kupovat kolo za šedesát tisíc. Stejně tak nemá smysl přehnaně šetřit. Koupě kola za pár tisíc jsou vyhozené peníze. Zde je několik tipů:

* pro občasnou cestou na nákup, pro malého potomka, který bude jezdit po ulici: trekingové do 7.000 Kč

* pravidelné ježdění do zaměstnání a občasný výlet: krosové do 15.000 Kč

* ježdění na silnici pro fyzickou kondici: silniční kolo za 20.000 Kč

* několikrát za sezonu do lehčího terénu, jinak spíše po silnici: krosové kolo vyšší kategorie za 15 až 20 tisíc

* často po nezpevněném povrchu, ježdění na horách: horské od 25.000 Kč

3. Jaký bude servis?

Mnohé cyklistické prodejny nabízejí garanční prohlídky vašeho bicyklu, záruční i pozáruční servis. Ověřte si dopředu, jaký servis prodejce skutečně poskytuje. Je proto vždycky lepší koupit stroj renomované značky v renomované prodejně.

4. Budu na kole v bezpečí?

Přilba a rukavice by měl mít každý cyklista. Statistiky jsou neúprosné a zranění hlavy často končí velmi špatně. Přilby jsou vyrobené a navržené tak, aby ochránily lebku před tvrdostí dopadu.

Rukavice se na první pohled mohou zdát zbytečné. Při pádu však ochrání ruce od nepříjemných odřenin. Terénní cyklisté potvrdí, že pokud jejich stroj nemá odpruženou přední vidlici, mohou prsty a dlaně, které svírají řídítka, trpět bolestivými otřesy. Rukavice navíc zajistí pevné držení i těm, jimž se hodně potí dlaně.

Nejlevnějším kolům je třeba se vyhnout

Do 2.000 Kč: nejnižší třída

Opět kola zejména z hypermarketů. Majitel by se raději neměl pouštět na celodenní výlet. Velmi náročné na údržbu, protože je osazeno neznačkovými a často nekvalitními komponenty. Vhodné pouze na krátké vyjížďky po městě, na cestu do obchodu. Doba životnosti maximálně pět let, nejvíce záleží na stylu jízdy a kvalitě údržby. 5.000 až 10.000 Kč: nižší střední třída Oblíbená cenová kategorie. Kola v ceně při horní hranici už mohou působit sportovním dojmem. Na většinu komponentů je stále použito co největší množství plastu, který vydrží méně než například hliník. Kola jsou ideální pro nenáročné cyklisty, kteří si občas vyjedou do přírody. Vhodná jsou i jako první kolo pro potomka.

10.000 až 15.000 Kč: střední třída

Cenová hladina, v níž se prodá nejvíce kol. Solidní kolo, s nímž bude spokojen rekreační cyklista, který párkrát za rok zamíří i mimo zpevněné cesty. Přibývá kvalitnějších komponentů, ubývá na poničení náchylných plastových dílů. Přesnější a o poznání méně poruchové je například i řazení jednotlivých převodů. Odpružená vidlice u horských či krosových kol už pomalu přestává být pouze pro parádu. 15.000 až 25.000 Kč: vyšší střední třída

Kolo pro aktivní cyklisty, kteří za své peníze dostanou kvalitní výrobek. Pro takzvaně běžného cyklistu, který na delší výlet vyrazí jednou za měsíc, jsou kola z této cenové hladiny naprosto dostačující. Zárukou je kvalitní rám, který si bez problémů poradí i s vyšší zátěží a komponenty jsou zase o třídu výš. Opět se mírně snižuje i celková hmotnost. Na horských kolech je standardem odpružená vidlice renomované značky. Začínají se objevovat mechanické kotoučové brzdy. 25.000 až 35.000 Kč: špička pro amatéry Výborný výrobek, jenž v případě, že nepomýšlíte na celoodpružené kolo, splní všechny požadavky aktivního amatéra. Rámy se vyrábějí z různých slitin například duralu, magnezia nebo chrommolybdenu. Kvalitní odpruženou vidlici lze různě nastavovat, aby její pružení odpovídalo váze cyklisty. Použité V-brzdy, které jsou téměř na vrcholu své třídy, stále častěji střídají brzdy kotoučové.



Jak například vybrat horské kolo?

Zkusme si na na modelové situaci výběru horského kola připomenout několik nejdůležitějších zásad

Supermarketu se obloukem vyhněte

Nákupem kola v supermarketu rozhodně neušetříte peníze. Většina těchto výrobků nemá potřebnou kvalitu, požitek z jízdy vám budou kazit neustálé drobné závady, rovněž z pohledu bezpečnosti je jízda na těchto strojích diskutabilní. Trvanlivost součástek je na velmi nízké úrovni a servisní zákroky se vám pak překvapivě prodraží.

Specializované prodejny

Nakupujte kolo ve specializované cyklistické prodejně; prodavači jsou vesměs velmi dobře informováni o jednotlivých typech kol a umí poradit. Většina obchodů má současně servisní dílnu, která kolo připraví, seřídí a provede nutné garanční opravy.

Velikost rámu

Poté, co rozhodnete o typu kola je dle mého názoru nejdůležitější zvolit správnou velikost rámu. Příliš vysoký rám není z pohledu bezpečnosti vhodný nehledě na přebytečná deka hmotnosti, nízký rám pak musí být kompenzován extrémním vysunutím sedlové trubky (sedlovky), přičemž mnohdy hrozí její vylomení a destrukce celého rámu.

Pomůckou může při nákupu být obecná zásada, že stojíme-li rozkročmo s rámem kola mezi nohama, mělo by mezi rozkrokem a rámovou trubkou zbývat přibližně deset centimetrů. Tato hodnota se však může lišit podle geometrie rámu, ale menší vzdálenost bych nedoporučoval.

Odpružení: ano, či ne?

Dále bychom se měli rozhodnout, zda zvolíme odpružené kolo. Jak už bylo výše uvedeno, rozhodně bych pro jízdu v terénu zvolil přední odpružení i pro rekreačního jezdce. Hledisko bezpečnosti nepochybně vyváží vyšší cenu kola.

Řazení, pedály, brzdy

Zbývá rozhodnout typ řazení, dezén pneumatik, druh pedálů, brzdy. Všem těmto komponentům se budeme v nejbližší době věnovat v samostaných článcích. Ponechám proto konzultace o těchto záležitostech na samotných prodavačích.

Rozhodně však není třeba váhat při koupi nového kola s požadavkem na výměnu některého komponentu za jiný, podle vašeho názoru vhodnější pro vaše využití. Jde například o jiné sedlo, řazení nebo délku představce, který ve své podstatě určuje vzdálenost řidítek a tedy i pohodlí cyklisty.