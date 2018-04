Vybíráme horské kolo 2. díl: dnes podle odpružení, zdvihu, brzd i typu cyklisty

bez nastavení takřka zbytečná investice Pro dobrou funkci je velmi důležité správné nastavení odpružení, stačí špatný tlak a investici do pružicího a tlumicího segmentu lze označit téměř za zbytečnou. Vidlice i tlumiče se dle provedení velmi liší co do počtu regulačních prvků, jedno ale mají společné – základní nastavení míry ponoru po nasednutí a nastavení útlumu odskoku. 1) míra ponoru – po usednutí na kolo by se správně nastavená vidlice/tlumič měla zanořit o jednu čtvrtinu délky zdvihu (v návodu tzv. sag, pro technické ježdění i o jednu třetinu)

2) tlumení odskoku – vidlice by po propružení a při návratu do výchozí polohy neměla "kopat", ale ani se vracet příliš pomalu (pak není schopná zpracovat následující nerovnosti, jízda ztrácí na pohodlí). Postupovat je potřeba pocitově – zapružit a sledovat rychlost návratu vidlice do výchozí polohy, podle toho uzpůsobit tlumení. Nastavení pružení