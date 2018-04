Vybíráme horské kolo 1. díl: podle rámu, průměru kol a materiálu

Nejdůležitější bod výběru. Současným trendem je celoodpružené horské kolo, tzv. pevné (pevný rám v kombinaci s předním odpružením) přitom ale zdaleka neopouští scénu.

Výhodami plného odpružení jsou vyšší komfort (zpracování vibrací, rázů odpružením), snazší ovladatelnost (kola neodskakují na rozbitém povrchu) i lepší překonání překážek (díky odpružení zapletené kolo s pláštěm lidově řečeno uhne nárazu, snáze se převalí přes překážku). Ještě důležitější je pak větší jistota jízdy a tím i větší bezpečnost (odpružení zlepšuje kontakt obou kol s terénem, přejezd po rozbitém povrchu či průjezd zatáčkou tak jsou jistější, brzdění účinnější).

Odpružení přitom pomůže i ve výjezdech, eliminuje totiž prokluzování zadního kola, zlepšuje záběr. V neposlední řadě pak odpružení pomáhá šetřit energii jezdce, např. při přejetí kamenu nebo kořenu není třeba "odsedat" a nadlehčovat kolo, aby pozadí neutrpělo kopanec či jste neprocvakli duši.

Nevýhodami kompletního odpružení kola jsou vyšší cena a hmotnost (při stejné ceně trochu horší vybavení v porovnání s pevným kolem) i vyšší konstrukční náročnost.

Spousta předností, které celoodpružené kolo má, ale nad některými drobnými nevýhodami převažuje. Přesto horské kolo s pevným rámem má také své argumenty. Je lehčí, jednodušší, dostupnější, využití síly je efektivnější (pevnější rám, nižší hmotnost).

Rozhodnout byste se měli podle využití kola. Pokud vaše výlety povedou po polních a lesních cestách s hladkým povrchem, nenáročným terénem, a také procento asfaltu bude vyšší, pevné kolo postačí. Jakmile ale vyrazíte spíše do terénu a někdy i na rozbitější stezky, nebo máte problémy se zády nebo lokty, rameny apod., celoodpružené kolo je rozhodně lepší volbou. Full, jak je tento typ nazýván hantýrkou, solidní kvality pořídíte za cenu zhruba od 22 000–25 000 Kč.

POZOR: Odpružení vyžaduje dobré nastavení, což je snadné dle návodu. Bez něj však je funkce výrazně omezena. Základům nastavení se budeme věnovat v příštím dílu tohoto článku.

Orientační srovnání hmotnosti

cenově srovnatelné horské kolo střední třídy, cena zhruba 35 000–40 000 Kč s pevným/odpruženým rámem 12 kg/13,5 kg

Orientační srovnání cen

dvě kola stejné značky, jedno s pevným, jedno s odpruženým rámem, zhruba stejná výbava, rozdíl přibližně 10 000–15 000 Kč v cenové hladině okolo 50 000 Kč

Ještě nedávno bylo horské kolo spojováno s průměrem kol 26", nyní se stále častěji setkáte i s parametrem 29" (ráfek 28" jako u krosového či silničního kola, na průměr 29" dostává celek objemný MTB plášť). Rozhodně stojí za zamyšlení, a to především pro běžné ježdění.

O tři palce větší průměr kola znamená výraznější gyroskopický efekt a tedy vítanou větší stabilitu kola, ale někdy také (při nezvládnuté geometrii) možnou horší točivost a pomalejší akceleraci - zde však velmi záleží na kvalitě konkrétního modelu.

Torpado Spectrum Light T20 jsme vybrali za zástupce 26" klasiky. Hliníkový rám je doplněn vidlicí RockShox Reba Race se 100mm zdvihem, ve výbavě najdete Shimano XT/SLX a hydraulické kotoučové brzdy. To vše za 34 310 Kč.

Větší kolo s delšími dráty a objemnějším pláštěm zlepšuje tlumení nerovností, jízda je pohodlnější. Snazší je přejezd překážek, přes něž se větší "obruč" snáze převalí, lepší je adheze plášťů, což je praktické v zatáčkách, sjezdech i výjezdech. Lepší je z určitého pohledu i stabilita kola, osy nábojů jsou vzhledem ke šlapacímu středu a těžišti jezdce výše a tím se citelně snižuje riziko přepadnutí přes řídítka ve sjezdu či naopak zvedání předního kola v prudkém výjezdu.

Cena 29" a 26" kola je zhruba stejná. Jako reálný nedostatek se může jevit o něco menší výběr dílů a lehce vyšší hmotnost.

Především pro výletní pojetí jízdy je 29" velmi praktická. Tato kola jsou přitom k mání s pevným i celoodpruženým rámem, přičemž platí, že schopnosti větších "obručí" umožňují o jedno patro snížit zdvihy celku (29" full se 100 mm je stejně schopný jako 26" se 120 mm – jde o příklad, samozřejmě záleží na konkrétním provedení).

Gary Fisher nebyl prvním, kdo přišel s 29" kolem, nicméně byl to právě on, kdo se nejvíce snažil přesvědčit o jeho přínosu cyklisty. Právem je tak s rozšířením "velkých obručí" spojován především on. V kolekcích stejnojmenné značky najdete 29" kola jak s pevnými, tak odpruženými rámy. Na snímku je model X-Caliber 29 stojící na hliníkovém rámu, o pružení se stará vidlice Fox F80 RL (zdvih 80 mm), brzdí kotoučové brzdy Avid Juicy 3, řadí Sram X.7/X.5. Cena 36 929 Kč.