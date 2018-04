Vyberte si ty správné lyže, na ceně až tak nezáleží

Může se hodit JAK SI VYBRAT LYŽE 1. Vyberte dobrou prodejnu

Chcete-li si dobře zajezdit, nekupujte lyže jen podle ceny a designu. Jděte do specializované prodejny, kde vám poradí s ohledem na vaši postavu, věk a styl jízdy. 2. Volbu usnadní počítač

Někteří výrobci, například Atomic, mají na svých internetových stránkách dotazník. Pokud zde vyplníte údaje jako pohlaví, typ jízdy, vaše lyžařské schopnosti, počítač vám nabídne modely, které by pro vás mohly být vhodné. 3. Lyže si raději otestujte

Pokud si nejste jisti ani radou, věřte vlastní zkušenosti. Půjčte si na den na horách nebo ve značkové prodejně takzvané testovací lyže. Vyzkoušejte, který model vám nejlépe sedne. Poplatek za testování vám obvykle při nákupu lyží vrátí. Pohybuje se obvykle v řádu několika stokorun za jeden den. 4. Špičkové modely levně

Pokud vám nevadí lyže z druhé ruky, ptejte se v lyžařských střediscích a v testovacích centrech po výprodeji testovacích lyží. Můžete získat špičkový model i za poloviční cenu. Například sportovní lyže Head určené profesionálům, které byly v testovacím „provozu“ jednu sezonu, můžete mít za zhruba poloviční cenu. 5. Největší výběr je na internetu

Když už máte ve výběru jasno , můžete koupit lyže na internetu. Na podzim tu najdete i množství modelů z loňské sezony zlevněných

až o třicet procent. Někteří prodejci po e-mailu či telefonu poradí, který model by se pro vás nejlépe hodil. Zařaďte se do kategorie Začátečník – s lyžováním začíná sjíždí mírné cvičné svahy pomalou jízdou a dělá ještě mnoho chyb, učí se i jízdě na vleku Mírně pokročilý – zvládá již základy lyžařské techniky, nejlépe se cítí na „modrých“ sjezdových tratích a v pomalejším tempu, bez problémů vyjede na vleku Středně pokročilý rekreační lyžař – lyže již má plně pod kontrolou, na lehčích svazích dokáže jet i sportovním tempem, nejlépe se cítí na "modrých“ a "červených“ sjezdovkách, opatrnější pomalejší jízdou se mu podaří sjet i černou sjezdovku Sportovní lyžař – není pro něj problém sjet jakýkoliv svah a dokáže lyžovat i v různých terénech (boule, čerstvě napadaný sníh, zmrzlá trať), střídá „červené“ a „černé“ sjezdovky, dokáže lyžovat rychle, ale nemá "závodní“ ambice. Expert nebo "závodník“ – lyžařskou techniku má dokonale zvládnutou a uspokojuje ho bezchybná rychlá jízda na náročných tratích, nejlépe se cítí na „černé“ sjezdovce, podle svého naturelu si rád projede i závodní slalomovou trať v brankách nebo rád vyrazí i do volného terénu. Za kolik v půjčovně Kdo nejezdí na hory pravidelně a nevyplatí se mu lyže kupovat, může si je vypůjčit. Ceny se v jednotlivých půjčovnách liší, obecně platí: čím blíž ke sjezdovce, tím je cena vyšší. Lepší je tedy si lyže půjčit v místě bydliště než spoléhat na horské středisko. Ale i tam jsou ceny rozdílné, v těch menších nebo na okraji větších jsou o několik desítek korun na den nižší než přímo pod svahem ve velkém středisku. Výhodnější je půjčení celého kompletu, tedy lyží, hůlek a bot a také za delší dobu zaplatíte méně. Většina půjčoven ve městech nepočítá poplatek za ten den, kdy si lyže vyzvednete, některé ani za den, kdy je vracíte. Například si lyže půjčíte v pátek a vrátíte je v pondělí a platíte jen za dva dny.

Počítejte s tím, že je třeba také zaplatit vratnou zálohu jeden až tři tisíce korun. Výhodou je, že vám v půjčovně vázání nastaví na míru a dostanete i písemné potvrzení o seřízení.