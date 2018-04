Vyberte si oblast lidské činnosti a je zde muzeum

Kriminalistické muzeum:

Návštěva tohoto muzea bývá jedním z největších překvapení návštěvy Vídně. Ale pozor, je to skutečně jenom pro silné povahy. Sídlí v původně středověkém domě, kde se vařilo mýdlo (Seifensiederhaus), muzeum je tady od roku 1991, a patří tedy v metropoli mezi vůbec nejmladší. Je zde dvacet místností, kde se návštěvník seznámí s násilnými činy Vídeňáků od středověku až po současnost. Některé exponáty považují hosté přímo za příšerné: například mumifikované hlavy popravených zločinců či posmrtné masky. Přestože se na první pohled může zdát, že je to pouhá exhibice násilí, není tomu tak. Tento pohled je jenom dokumentem o odvrácené straně každého velkého města, o zločinu. Muzeum sídlí na Grosse Sperlgasse 24, otevřeno je od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin a nesmí se zde fotografovat.

Muzeum hraček a panenek:

Další podivuhodnost mezi vídeňskými muzei. Otevřeno bylo v roce 1989. Kdysi to byla rozsáhlá soukromá sbírka. V současnosti obsahuje panenky a hračky z posledních dvou století. Většina z nich pochází z Francie a Německa. Najdete zde však i vyloženě exotické exponáty, kterým se říká "jihomořská děťátka" - jde o černé polynéské a orientální panenky. Zajímavostí jsou přepychové domečky, hračky pocházející z přelomu století. V prodejně muzea se dají historické panenky i koupit. Adresa: Schulhof 4. Otevřeno je od úterý do neděle od 10.00 do 18.00 hodin. Fotografovat se může.

Muzeum Efesu:

Jedinečnost tohoto stánku vyniká proto, že právě rakouští archeologové již přes čtyřicet let intenzivně pracují na vykopávkách proslaveného starověkého města Efes, které leží v Turecku. Exponáty jsou zde shromažďovány od roku 1978 a mezi nejzajímavější patří kolosální reliéf připomínající vítězství Lucia Very nad Parthy v roce 165 před našim letopočtem. Muzeum sídlí v areálu Neue Burgu na Burgringu. Otevřeno je v pondělí a pak ve středu až neděli od 10.00 do 18.00 hodin.

Muzeum hodin:

Patří mezi nejkrásnější muzea města. Sídlí v bývalém Obizziovském paláci z roku 1690. Zajímavé je dokonce i pro ty, kteří příznivci hodin ani nejsou. Sbírku shromáždili bývalý kurátor Rudolf Kaftan a spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbachová. V prvním patře jsou vystaveny mechanismy věžních hodin, z nichž nejstarší jsou ze 16. století, dále jsou zde malované hodiny a kapesní hodinky. V dalším patře jsou obrovské hvězdářské hodiny. Celkem je zde více než 3000 exponátů. Adresa: Schulhof 2. Otevřeno je od úterý do neděle od 9.00 do 16.30 hodin. Fotografovat se může.

Dómské muzeum:

Mezi hlavní exponáty tohoto muzea patří církevní obrazy z 18. století od významných rakouských umělců, například Franze Antona Maulbertsche, dále několik rustikálních plastik ze 16. a 17. století. Výjimečná je i sbírka středověkých plastik, z nichž mnohé představují Madonu s dítětem. Klenotnice je zajímavá tím, že mnohé z jejích exponátů daroval vévoda Rudolf IV. Prohlédnout si zde můžete i jeho rubáš a slavný portrét, který v 60. letech 14. století namaloval neznámý český mistr. Adresa: Stephensplatz. Otevřeno je v úterý, středu, pátek a sobotu od 10.00 do 16.00, ve čtvrtek od 10.00 do 18.00 a v neděli od 10.00 do 13.00. Fotografovat se může, je zde také bezbariérový přístup pro invalidy.

Lobmeyerovo muzeum:

Patří mezi malinká, ale zajímavá místa. Sídlí v domě číslo 1 na jedné z nejznámějších vídeňských tříd, na Kärntnerstrasse. Zde si může návštěvník prohlédnout skleněné výrobky, které pro firmu Lobmeyer navrhl Josef Hoffmann. Adresa: Kärntnerstrasse 1. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9.00 do 18.00, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.