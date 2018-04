VYBERTE SI MÍSTO V LETADLE - PO INTERNETU

Rakouské aerolinie Austria Airlines zavedly novou službu zákazníkům, kteří nejsou spokojeni s výběrem sedadel, prováděným při odbavování. Cestující mají nyní možnost sami rozhodnout o tom, zda budou sedět blízko záchodků či na sedadle do uličky. Ti, kteří si rezervují letenky po internetu, mohou vyznačit i v plánu příslušného letounu místo, kde chtějí sedět. Rezervovaná místa se po objednávce automaticky označí, takže cestující může vidět, kolik dalších lidí se na let přihlásilo a jak jsou rozesazeni. Podobnou službu plánuje do budoucna i německá Lufthansa.