Vyberte si dovolenou snů na veletrhu!

Holiday World - program 14. – 15. 2. WORLDfilm – přehlídka cestopisných a zeměpisných filmů

Konferenční centrum

SOBOTA 14. 2. 2004

9.30 Steve Lichtag a Pavel Pavel - Návrat na Rapa Nui - projekce filmu o Velikonočním ostrově. Po projekci beseda s oběma autory. 10.30 Rudolf Švaříček - Lidojedi a tajemná Indonésie - nová beseda a dosud nezveřejněné unikátní záběry domorodců ze "ztraceného světa" Nové Guinei. Po besedě autogramiáda knihy Tamtamy času. 11.30 Projekce krátkých reportáží z pořadu České televize Objektiv . "The best of The World – Nejlepší na světě" – slavnostní křtění videokazety. 12.00 Petra Tour – promítání filmu Ischia – ostrov splněných snů 13.00 Petr Klier - beseda se špičkovým kameramanem a fotografem pod hladinou světových oceánů, účastníkem úspěšné expedice Tajné vraky do zákazných oblastí Malediv. Unikátní záběry velkých korálových žraloků a obřích krabů. 13.55 Losování soutěže o oblečení Bushman a letenky KLM Odpoledne s National Geographic: 14.00 České stopy v Jižní Americe – Kamila Šimková Broulová, geografka a Vladimír Šimek, fotograf. Ukázky z filmových dokumentů, které představí osobnosti českého původu, jež se proslavily a zasvětily svůj život Latinské Americe 15.00 Čeští egyptologové v Abusíru - profesor Miroslav Verner

- beseda a promítání fotografií přiblíží práci našich světově uznávaných badatelů v egyptských abusírských polích 16.00 Budoucnost české komunity v rumunském Banátu - Tomki Němec, fotograf a Andrej Bán, publicista. Beseda a promítání fotografií z cesty za českou komunitou v rumunském Banátu. samostatný program:

17.00 Jiří Kolbaba - Setkání s cestovatelem I. - promítání diapozitivů a beseda s autorem NEDĚLE 15. 2. 2004 9.30 Mořeplavec Thor Heyerdahl – projekce filmu z cyklu Neznámá Země .

Výpravy RA – expedice přes Atlantik na rákosové lodi. 10.30 Rudolf Kreuttschneider - beseda s českým mořeplavcem - vyprávění o samostatné cestě kolem světa, plavbě za polárním kruhem, o samotě s kosatkami 11.30 Jihotrans - Jižní a Střední Amerika – poznávací cesty

- obytný hotelbus – ideální způsob poznávání zemí Latinské Ameriky 12.00 Miloslav Stingl - Vzpomínka na společné cesty s kolegou Erichem von Dänikenem. Legenda českého cestovatelství a hlavní hvězda programu. 12.30 Erich von Däniken - Vzpomínky na budoucnost - projekce natočeného rozhovoru a posléze i filmu 14.00 Miroslav Náplava - Plavby sebevrahů - křest knihy o mořeplavcích, kteří na vorech překonali Pacifik s následnou besedou. Kmotři jsou: výjimečný host Miroslav Zikmund, Miloslav Stingl a Petr Horký



Následuje společná beseda všech zúčastněných o expedicích Eduarda Ingriše . Diapozitivy, filmová projekce. Tito cestovatelé se historicky poprvé setkají při společné besedě! Jedinečná událost, která se již nebude opakovat! samostatný program: 16.30 Jiří Kolbaba - Setkání s cestovatelem II. - promítání diapozitivů a beseda s autorem 17.45 Vyhlášení výsledků Velké hry Holiday World 2004