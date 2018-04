Vyberte si dovolenou na veletrhu

16:02 , aktualizováno 16:02

Obecné zlevňování zájezdů do zahraničí v souvislosti s posilováním koruny ve vztahu k euru zaznamenali v minulých měsících zákazníci cestovních kanceláří a agentur. Pro jejich snazší orientaci v nabídkách zájezdů bude na veletržních akcích GO a Regiontour v Brně od 10. do 13. ledna k dispozici projekt e-Travel s využitím internetu. Uvedla to vedoucí manažerka veletrhů Drahomíra Hochmanová. Zahraniční expozice představí Tunisko, Egypt, Maďarsko, Rakousko, Německo i Chorvatsko. Zvýrazněnými obory jsou letos lázeňství, hrady, zámky, muzea a galerie a také cykloturistika.