Vyberte 3 NEJ rozhledy čtenářů iDNES.cz. Na vítěze čekají rakouské Alpy

Vážení a milí čtenáři, během léta jste nám do redakce poslali stovky zajímavých a krásných snímků rozhledů z vašich cest jak z Česka, tak ze všech koutů světa. Vzhledem k tomu, že z každého kola mohlo postoupit jen 6 fotografií, porota měla docela těžkou práci vybrat těch několik skutečně NEJ.

Ty nejlepší rozhledy nakonec nejsou na fotografiích, kde je často velmi těžké v ten správný moment, v tom nepatrném zlomku vteřiny zachytit tu úžasnou krajinu, město či atmosféru, na kterou se díváme. Ty nejkrásnější rozhledy si totiž z našich cest odnášíme s sebou v srdci - navždy se nám vtisknou do paměti a budou připomínat místa, která nás okouzlila, kde nám bylo dobře, kde jsme cítili něco výjimečného...

Fotosoutěž "Můj NEJ rozhled"

Rádi se touláte a díváte se na svět z výšky? Jestli přitom i rádi fotíte, mohli jste se zúčastnit velké letní fotosoutěže "Můj NEJ rozhled". Úkolem bylo poslat zajímavý snímek rozhledu z kopce, hory, hradu, rozhledny, střechy domu nebo třeba okna vašeho bytu. Na autory tří nejlepších fotografií čekají atraktivní pobyty v Alpách.

Termín soutěže

23. června − 11. září 2008

Téma soutěže

Soutěž připravil server cestovani.idnes.cz ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou v Praze.

Tématem fotosoutěže "Můj NEJ rozhled" bylo zachytit krásný, výjimečný či zajímavý rozhled z výšky - z nějakého kopce, hory, hradu, rozhledny, ale třeba i rogala, padáku, střechy domu, komína či okna vašeho bytu (ať už z Alp, Jizerek, z Bezdězu nebo třeba někde v Brazílii).

O co se hraje? 1. cena: týdenní pobyt pro 2 osoby s polopenzí (7 nocí s polopenzí) + 7denní letní výhodná karta "Ausseerland Sommer-Clou-Card" v rakouské prázdninové oblasti Die neue Tauplitz, ležící v malebném kraji hor a jezer - štýrské Solné komoře. 1. cenu věnuje Apparthotel Montana, Bad Mitterndorf. 2. cena: prodloužený víkendový pobyt pro 2 osoby (3 noci s polopenzí) + 4denní letní výhodná karta "Ausseerland Sommer-Clou-Card" v rakouské prázdninové oblasti Die neue Tauplitz. 3. cena: prodloužený víkendový pobyt pro 2 osoby (3 noci s polopenzí) + 4denní letní výhodná karta "Ausseerland Sommer-Clou-Card" v rakouské prázdninové oblasti Die neue Tauplitz.



2. a 3. cenu věnuje: Landhaus Tauplitz.











Pravidla soutěže:

1) Fotosoutěž "Můj NEJ rozhled" probíhá na serveru cestovani.idnes.cz od 23. června do 11. září v 8 kolech.

2) Během doby trvání soutěže mohl každý soutěžící zaslat jeden soutěžní snímek na téma "Můj NEJ rozhled" na e-mailovou adresu mujrozhled@idnes.cz. Součástí soutěžního snímku byl i stručný popis - kde a kdy byl snímek pořízen a co na něm je zachyceno. Kromě toho musel každý účastník soutěže do e-mailu uvést své celé jméno, datum narození a bydliště.

3) Fotografie v elektronické podobě by měly být nejlépe ve formátu jpg, minimálně o velikosti 300 KB, maximálně 1 MB. Fotografie redakce dále neupravuje; nekvalitní snímky nebudou do soutěže zařazeny.

4) V každém kole vybrala odborná porota redakce 6 nejlepších a nejzajímavějších snímků, které postoupily do závěrečného finále. To bude probíhat od 1. do 11. září a sami čtenáři iDNES.cz v něm svými hlasy rozhodnou o 3 vítězných snímcích.

