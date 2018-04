Lyžařská poradna: Jak vybrat správné vybavení na běžky

Začněme tím úplně nejdůležitějším. Co si má člověk, který se chystá na Jizerskou 50, sehnat ze zimní výbavy jako první?

Určitě boty, od těch by se mělo začít a od nich odvíjet pořizování dalších věcí.

Na sjezdové lyžování se radí kupovat těsné boty, jak je to s těmi na běžecké lyžování?

U nich bych doporučoval minimálně o půl čísla větší velikost. Při běhání na lyžích nekrčíte prsty, jako když jste v předklonu při sjezdovém lyžování. Navíc vám chodidla po delší únavě lehce otečou. V podstatě reagují jako při běžném běhání. Takže pokud běháte, pořiďte si běžkařské boty stejné velké, jako máte tenisky na běhání.

Největší problém bývá v botách při promrzání konečků prstů. Pomohou tlusté ponožky?

Myslím, že to není ideální řešení. Na běžky stačí i tenčí funkční ponožky. Prsty vám po delší době lehce promrznou tak i tak. Osobně bych doporučil tepelné polštářky, které se dají pod konečky prstů a vydrží hřát tři až čtyři hodiny. Také jsem je vyzkoušel a skutečně perfektně fungují.

Boty máme, tak si k nim půjdeme pořídit běžky. Na co si dát v první řadě pozor při jejich nákupu?

Na vázání. Používají se dva typy a boty jsou použitelné pouze se stejným typem vázání. V každé prodejně sítě Intersport vám dobře poradíme. Pokud si první pořídíte lyže s vázáním, jste při nákupu bot omezení právě tím zabudovaným druhem vázání.

Hovoříte o dvou typech vázání. Jaký je mezi nimi hlavní rozdíl?

Základní modely obou systémů fungují velmi podobně. Obyčejný lyžař rozdíl mezi jednotlivými vázáními nepozná. První typ NNN má i modely NIS - lyže je opatřena platformou a vázání se na běžky pouze nasune, lyže se tedy nemusí provrtávat. Druhý typ SNS neboli Salomon Nordic systém je v provedení Pilot k botě stabilizován na dvou místech, zatímco NNN pouze na jednom.

Co délka běžeckých lyží, podle čeho ji určit?

Tady pozor, neplést si se sjezdovými lyžemi, kde záleží více na výšce člověka. U běžek jde především o jeho hmotnost. Čím těžší člověk, tím tvrdší a delší lyže, aby při skluzu nedošlo ke kontaktu mazací komory se sněhem a zároveň umožnily optimální odraz.

Tradiční běžkařský pojem: měkčí, či tvrdší lyže?

Pro amatérské běžce na lyžích bych doporučoval měkčí. Snáze se na nich odrazí, i když mohou pak být při sjezdu pomalejší. U běžkařů hobíků je tradiční, že si pořizují tzv. běžky se šupinami.

Skutečně jsou pro ně lepší?

Lépe se s nimi jezdí. Ušetříte na stoupacích voscích, na žehličce. Jejich nesporná výhoda je v tom, že na nich nemůžete v podstatě promazat. Odrazovou plochu u nich vyplňují ty šupinky, které pomáhají při stoupání. Mažou se pouze skluznými vosky na hladké části skluznice. Profesionální lyžaři je však nepoužívají, protože zpomalují při sjezdu. Amatérským běžkařům však nejde o čas, ale o pohodlí. A pár vteřin, které ztratí při sjezdu, jim nevadí.

U běžců na lyžích vidíme často různě dlouhé hole. Jaká je jejich ideální délka?

Hodně se to odvíjí od fyzické kondice závodníka. Většinou se radí, že by délka měla být s úrovní ramenního kloubu. Pro ty, kteří nemají takovou výdrž, se doporučují kratší hůlky, protože s nimi má tělo lepší stabilitu a lépe se na nich odráží.

Kdo vám radí Michal Folkman pracuje pro síť sportovních prodejen Intersport a je odborníkem na sportovní vybavení a výživu. Vystudoval FTVS na Univerzitě Karlově v Praze, působil jako kondiční fitness trenér a nutriční poradce. Jako aktivní sportovec se účastní závodů Českého poháru, mistrovství republiky a Ironmana v triatlonu. Je pravidelným účastníkem Jizerské 50 a cyklistických MTB závodů a maratonů. Společně s dalšími kolegy je zapsaný v knize českých rekordů v nepřetržité spinning jízdě. Společně vydrželi jet pět dní.

Už jste zmínil vosky. Jejich ideální použití je velkou alchymií. Dá se univerzálně poradit, které používat?

Jak říkáte, to je skutečná alchymie a občas na tom selžou i profesionální jezdci. Záleží na mnoha maličkostech. Na teplotě vzduchu, teplotě, vlhkosti a typu sněhu. Takovou první radou pro každého je, aby věděl, odkud kam přesně má běžky mazat stoupacím voskem. Většinou je to od paty boty nějakých 60–70 centimetrů ke špičce lyže. Přesně to zjistíte tzv. "papírovou zkouškou", kdy na stejnoměrně zatížených lyžích ležících na rovném povrchu podsuneme list papíru pod skluznici.

Při Jizerské 50 ČSOB Pojišťovny se jede 50kilometrová trať. Jak se na ni vhodně obléknout, aby nám nebylo příliš velké teplo, ale ani jsme neprochladli?

Základem je funkční prádlo, jako při každém sportu. Pokud budu konkrétní, třeba tričko by mělo být přilnavé a s dlouhým rukávem. Na něm může být už jen kvalitní bunda nebo ještě jedna vrstva funkčního prádla. To se ale většinou řeší tak, že si závodníci lehkou větrovou bundu schovají do ledvinky. Důležité je mít také horní vrstvu rozepínací u krku, abychom si ji mohli při stoupání rozepnout a při rychlém sjezdu zapnout.

Co kalhoty, doporučujete mít dvě vrstvy?

Pokud bude ta spodní vrstva z kvalitního funkčního prádla, tak klidně. Hodně záleží na počasí. Profi závodníci si toho na sebe berou co nejméně, aby měli co nejméně omezený pohyb. Pokud se však jedete jen projet, můžete klidně zvolit dvě vrstvy.