Všude dobře, doma nejlépe?

Pro plných 77 procent z nás jsoou hlavním argumentem pro rozhodování o místě a způsobu trávení dovolené peníze. Vyplývá to z průzkumu České centrály cestovního ruchu.

I proto vítězí odpočinek v tuzemsku nad cestou k moři. Ceny kempů například na Slapech a na chorvatském pobřeží jsou sice téměř srovnatelné, odpadají však vyšší náklady na dopravu, jídlo a další výdaje.

Přesto odborníci na cestovní ruch zaznamenali jednoznačný trend: i za dovolenou v Česku lidé utrácejí více, než byli ochotni dát dříve.

Jak a za kolik se tedy dá strávit dovolená v Česku? Devět dní odpočinku - což je statistický průměr doby, kterou Češi tráví na dovolené - se dá pořídit už za něco málo přes tisíc korun, ale ti nejbohatší dokážou za stejnou dobu utratit i stokrát více.

Jedna noc - Přelouč za 70, Karlovy Vary i za 6000 Kč

Kdo nemůže příliš utrácet a spokojí se s tím, že dovolenou stráví mimo turistické oblasti, třeba v kempu u Přelouče, zaplatí za noc ve stanu 70 korun.

Na opačném konci cenového žebříčku se nacházejí pobyty v nejznámějších českých lázních. Ubytování v luxusním hotelu zde přijde i na šest tisíc za noc a procedury mohou stát další tři tisíce korun denně.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTA NA DOVOLENOU

* Západní Čechy: Šumava



* Jižní Čechy: Třeboňsko, Orlík, Český Krumlov * Severní Čechy: Harrachov, Pec pod Sněžkou, Svatý Petr * Jižní Morava: Kroměříž, Lednice, Vranov, Znojmo, Valtice * Morava: Jeseníky, Beskydy, Karpaty, Valašsko, Vsetín KOLIK STOJÍ DOVOLENÁ? Česko versus cizina

(1 osoba, 8 dní, v ceně je pouze ubytování)



Kemp Slapy : 1.800 Kč

Kemp Chorvatsko : (Istrie): 2.300 Kč

Tříhvězdičkový hotel na Šumavě : 4.000 Kč

Tříhvězdičkový hotel ve Vysokých Tatrách : 4.000 Kč

Tříhvězdičkový hotel v italských Dolomitech : 7.000 až 11.000 Kč ČESKO LEVNÉ I DRAHÉ * Laciná dovolená v Česku

Ubytování v kempu Mělice u Přelouče + levné jídlo + cyklistika a koupání. Celkem 1500 Kč na osobu na 9 dní. * Luxusní dovolená v Česku

Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu Central v Karlových Varech + jídlo + běžné lázeňské procedury + zábava a sport. Celkem: až 120.000 korun na osobu za 9 dní. CO NEJVÍC ROZHODUJE O TOM, JAK ČEŠI STRÁVÍ DOVOLENOU?

1) 77 % peníze

2) 54 % časové možnosti

3) 18 % místo pobytu

4) 17 % zdravotní stav

5) 13 % počasí

6) 5 % zaměstnavatel

7) 4 % výhodné nabídky cestovních kanceláří

8) 3 % nutnost práce doma - opravy, rekonstrukce PROČ ČEŠI DÁVAJÍ PŘEDNOST DOVOLENÉ DOMA?

1) je to levnější

2) je tu to hezčí než v cizině

3) není třeba jezdit daleko

4) odpadá problém s cizími jazyky

5) nejprve bych chtěl poznat Česko a pak terpve cizí země

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění a cestovní kanceláře

Podle propočtů odborníků na cestovní ruch přitom v průměru za devítidenní dovolenou utrácíme kolem tří a půl tisíce korun.

Milujeme hory

Kde své peníze za dovolenou utrácíme nejčastěji? Odpověď je jednoduchá - Češi milují své hory. Šumava a Krkonoše jsou vůbec nejoblíbenější destinací, kam tuzemští rekreanti míří. Až za nimi následují nížinné oblasti, mezi kterými vedou jižní Morava a jižní Čechy.

Velkému zájmu Čechů o pobyt v horách odpovídají i ceny.

Zatímco za devět dní dovolené v bungalovu v Jeseníkách zaplatí rodina se dvěma dětmi okolo 16 000 korun, pobyt například na jihomoravské Pálavě nedaleko Lednicko-valtického areálu vyjde stejnou rodinu téměř o polovinu levněji.

Navzdory vyšším cenám jsou rekreační objekty v horách obsazenější než ty v nížinách. Letos tento trend navíc podtrhuje i počasí, které pobytům u přehrad a řek nepřeje, zatímco na cyklistickou dovolenou v horách je téměř ideální. Na šumavské Kvildě včera nebylo téměř jediné místo volné. V Týně nad Vltavou, další oblíbené turistické destinaci na jihu Čech, zely zejména kempy prázdnotou. Stanislav Smetana z kempu Rusalka si stěžoval, že má obsazenu jen pětinu míst.

Nové trendy - kola i golf

Rostoucí oblíbenost hor není jediným trendem, který se prosazuje v české dovolené. Stále modernější je tzv. aktivní dovolená, zejména cyklistická. V posledních třech letech podle odborníků výrazně roste počet těch, kteří volí i méně obvyklou "golfovou dovolenou".

Přes klesající ceny je to však stále odpočinek spíše pro vyšší třídu. Oněch průměrných devět dní pobytu například v areálu Darovanský dvůr na Rokycansku, který patří k nejmodernějším v zemi, přijde čtyřčlennou rodinu zhruba na čtyřicet tisíc korun.

Dovolená v Česku

K moři nejedu. Šumava nemá chybu, říká rekreant

Na doporučení známého se letos po jedenácti letech znovu vydal na Šumavu devětadvacetiletý Tomáš Třešňák ze Světlé pod Ještědem. Na kolech si s přítelkyní projel část Železnorudska.

"Je tady nádherná příroda, veliký výběr cyklistických i pěších tras a měli jsme naprosto skvělé bydlení. Nocleh v penzionu nás na tři noci i s večeří vyšel na 2300 korun. To je velice slušná cena," říká Třešňák.

Na Šumavu přijíždí každým rokem více návštěvníků. Loni jich tu byly dva miliony. Národní park se stal hlavně rájem cyklistů. Z deseti návštěvníků jich osm sedí na kole.

Dovolená u moře Třešňáka vůbec neláká. "Pokud mě přítelkyně nezlomí, tak k moři nepojedu. Nejraději mám dovolenou v horách nebo na vodě. Bydlet budeme rozhodně na Špičáku, protože ubytování tam nemá chybu," plánuje Třešňák.

Vranov je ráj. V Itálii je lidí jako na Václaváku

Rodinu Bizových z Karviné nelákají zahraniční velehory ani moře. Svůj ráj našli u "moravského Jadranu", tedy na Vranovské přehradě.

"Po revoluci jsme byli párkrát v Chorvatsku, ale na našince tam bylo pořád dráž a i velkého vedra má člověk časem dost. Pak jsme objevili Vranov. Čistá chladivá voda, příjemné teploty, domácí ceny a možnost spousty výletů," vypočítává Renata Bizová lákadla Vranova.

Její rodina však neholduje jen vodě. Před pěti lety podnikla výlet do italských Alp. "Šetřili jsme na to půl roku. Tady sice nejsou žádné velehory, ale cyklistický výlet Národním parkem Podyjí dá taky pořádně zabrat. A není to tam jako na Václaváku. V Itálii jsme se na úzkých chodníčcích pořád někomu vyhýbali. Příroda v Podyjí je nezasažená člověkem a místy možná ještě divočejší než v Alpách," libuje si.

Spokojeni jsou Bizovi i s finanční stránkou dovolené. "Třetí rok si pronajímáme soukromou chatičku s veškerým komfortem kousek nad pláží, za týden zaplatíme čtyři a půl tisíce. Na oběd i večeři si zajdeme do restaurace za české ceny. Rozhodně za celý týden nezaplatíme s manželem a dvěma dětmi víc než deset tisíc. Tedy jeden náš měsíční plat," dodává.

Máte rádi dovolenou v Česku? Proč? Podělte se o svoje zkušenosti v diskuzi Chcete dobře poznat české luhy a háje? Pomůže vám naše mapa! Tipy na výlety - jedete do nějakého místa v Česku a nevíte, jestli se tam nechystá zajímavá akce? Kalendář akcí - ZDE

Krkonoše? Jsou blízko, a hlavně: jsou hezké

Už poněkolikáté tráví svoji dovolenou v Krkonoších manželé Otmar a Alena Kohútovi z Prahy. Nejvyšší české hory si oblíbili nejen kvůli příznivým cenám. "Je to blízko a je tu krásně," shrnuje důvody své letošní dovolené Kohút.

Týdenní pobyt v Rokytnici nad Jizerou si objednali přes pražskou cestovní kancelář. "Ubytování se snídaní nás vyšlo na necelé tři tisíce korun," dodala jeho manželka Alena. Cenu považují za odpovídající. "Je to perfektní. Majitel je velmi vstřícný, takže víme, kam pojedeme pravděpodobně příští rok," dodala. "Ještě utratíme něco za další stravování a výlety a se vším nás to nevyjde na víc než deset tisíc korun," podotkl Kohút.