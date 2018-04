Vstupné na památky zůstává téměř stejné

"Pokud si návštěvník bez ohledu na národnost zakoupí vstupenku na prohlídku s cizojazyčným výkladem, zaplatí pochopitelně za tuto nadstandardní službu vyšší částku," vysvětluje Tomáš Řehoř, zástupce vedoucího správy našeho nejnavštěvovanějšího hradu Karlštejna. "Na Karlštejně se běžně provádí anglicky, německy, francouzsky, italsky a v hlavní sezoně třeba i polsky, rusky nebo španělsky." Zahraniční turisté však nejsou odkázáni pouze na tuto možnost. Pokud nechtějí čekat na prohlídku spojenou s výkladem v některém z cizích jazyků nebo zdá-li se jim částka, která je oproti běžnému vstupnému zhruba trojnásobná, příliš vysoká, mohou si za 40 korun koupit průvodce Karlštejnem a zařadit se do skupiny s českým průvodcem. Podobná praxe je běžná na většině středočeských hradů a zámků. "Pokud jde zahraniční turista s českou výpravou, má možnost koupit si za dvacet korun tištěný text s výkladem," říká Libor Knížek, vedoucí správy zámku Hořovice. "Pokud si však vyžádá zvláštní službu, tedy německý či anglický výklad, musí si samozřejmě připlatit." Výše běžného vstupného do oblíbených hradů a zámků ve středočeském regionu se v letošní sezoně takřka nezmění. "Jediná změna, kterou letos na Karlštejně chystáme, se týká sníženého vstupného na druhý okruh s prohlídkou kaple svatého Kříže," říká Tomáš Řehoř. "Zatímco loni, po jeho zpřístupnění, jsme pro děti a studenty zřídili takzvané zaváděcí vstupné, letos už zaplatí tradiční polovičku plné ceny, tedy sto korun. Výše vstupenky na první prohlídkový okruh, stejně jako systém slev včet ně rodinné, zůstává stejná." Rovněž na Konopiště či do hořovického zámku se mohou zájemci vypravit bez obav, že by po loňských zkušenostech jejich peněženka zaznamenala nějakou újmu. Nepatrné zvýšení, o pětikorunu, snad nikoho nezaskočí ani při návštěvě zámku v Březnici. Za kolik si návštěvníci prohlédnou zámek ve Žlebech, zatím není jasné. "Co se týče vstupného do našeho zámku, nerada bych předbíhala," říká Věra Beňová, vedoucí správy zámku. "Pokud se nám podaří dokončit opravu nádvoří a otevřít novou část expozice, vstupné lehce navýšíme. Nebude to však o víc než řádově o pětikorunu. V pátek odpoledne a v neděli dopoledne platí zvýhodněné rodinné vstupné, kdy děti mají vstup zdarma a rodiče zaplatí polovic," ujišťuje Beňová. Ceny jednotlivých vstupných s výjimkou Karlštejna tedy letos stejně jako loni nepřesáhnou pár desítek korun a celá rodina se i na velmi atraktivním Konopišti vejde do dvou set korun. "Letos chystáme pro návštěvníky ještě jedno překvapení," říká Věra Beňová. "Přestože sezona začíná 1. dubna, chceme zámek zpřístupnit už v sobotu 31. března. Pokud tedy někdo bude chtít vyrazit za památkami už v březnu, na zámku ve Žlebech se na něj budeme těšit."