Vstupenky do muzeí v Británii koupíte i doma

Již od letošního dubna mají návštěvníci V elké Británie možnost zajistit si mnoho vstupenek do historických objektů či jízdenky přímo v České republice a to za koruny. Můžete je pořídit v kanceláři Go West (Michalská 12, Praha 1, telefon: 02/24214550), ale teď i v dalších kancelářích, s nimiž Go West spolupracuje. A co můžete koupit? Například jízdenky na vlak po celé Británii, vstupenky do známých muzeí a historických míst (například do Muzea voskových figurín Madame Tussaud, do Toweru, Kensingtonského paláce, atd.) získat můžete i nejrůznější slevy či permanentky, které se vyplatí. Dostanete i tipy na ubytování a také vám pomohou radami či mapou.