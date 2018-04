Vstupenka do 'ráje' zn. USA

Vízum do USA Platnost a cena víza Vízum se vydává maximálně na 10 let. Je třeba zaplatit 100 dolarů za vízum a 185 korun za doručení. Člověk se musí vyfotit, protože ambasáda vyžaduje jiný než "český“ formát fotografie. Něco stojí i hovorné při styku s ambasádou. Celkem vyjde pořízení víza bez cesty do Prahy zhruba na 2500 korun. Co žadatel potřebuje Vyplnit dotazník s údaji o sobě a cestě, který lze stáhnout z internetu (většina mužů a studenti mají dotazník navíc). Odeslat dotazník faxem, následující den zavolat a smluvit si pohovor.

Návštěva na velvyslanectví s čekáním a kontrolami zabere hodinu. Rušení je na spadnutí Minulý týden předložili dva američtí zákonodárci návrhy zákonů na zrušení víz pro „věrné spojence USA“. Je zjevné, že se to týká i Čechů. I když to diplomaté neřeknou naplno, víza by údajně mohla být zrušena asi za dva roky. Zkušenosti čtenářů se získáním víza do USA

Čtenářům vadí fronty a nevypočitatelnost úředníků

Jaké mají zkušenosti ti, kteří žádali o vízum do USA? MF DNES vyzvala čtenáře, aby se podělili o své zkušenosti.

V e-mailové anketě, na kterou reagovalo necelých sto čtenářů, převažovalo kladné hodnocení přístupu Američanů. Respondenti nejvíce kritizovali dlouhé fronty a strach z dotazníků. Divili se také, že sháněli stohy dokumentů, které pak nikdo nečetl.

Ve vytahaném svetru ne "Úředník se podíval na zvací dopis, dal mi doplňující otázku, vzal mi otisky a popřál hezký výlet. Chvíli jsem tam ještě stála, protože jsem netušila, že je to vše, ale už volali dalšího. Pokud máte čisté úmysly, nemáte na sobě vytahaný svetr a při otázce konzula se nezačnete třepat nervozitou, žádný problém.“

DANIELA BLAHOVÁ

Manželku nepustili "Já jsem dostal vízum bez problémů a s úsměvem úředníka, ale vzápětí ho ten samý úředník zamítl mé manželce. Šel jsem se zeptat, jakou potřebuje záruku, že tam má žena nezůstane, když máme dostatek prostředků. Vzápětí stručně opáčil, že neudělení víza zdůvodňovat nemusí.

Kolega sice vízum dostal, ale v Las Vegas jej imigrační úředník bez udání důvodu do USA nepustil, snad se mu nelíbily jeho odřené džíny nebo dlouhé vlasy. Musel strávit následující den v tranzitu a pak se vrátit domů.“

JINDŘICH DVOŘÁK

Zamítnutí bez důvodu "Měl jsem vízum do USA a skončila mi platnost pasu. Měl jsem potvrzení o zaměstnání, stavební povolení na výstavbu domku, výpis z banky s částkou 45 tisíc USD. Byl jsem v USA čtyřikrát a vždy se vrátil, tak jsem nepředpokládal problémy. K mému nemilému překvapení takový mladší úředník po nahlédnutí do pasu suše odvětil, že vízum nedostanu. Do ostatních dokumentů se přitom nepodíval.“

MAREK MACKE Nejasná pravidla "Důležitým problémem při žádosti o víza do USA je fakt, že na oficiálních stránkách ambasády nejsou jasně specifikovaná pravidla, co vše má žadatel splnit, aby byl úspěšný. Toto je věc, která mi dodnes vadí, protože záleží na náladě daného imigračního úředníka u okénka, zda uspějete, či ne.“

ROBERT MAŘÁK

Tři týdny je málo "Americká úřednice mi (před cca třemi roky) odpověděla na žádost o vízum na tři týdny do San Franciska: Nechápu, proč chcete na tak krátkou dobu jet takhle daleko. Vízum mi neudělila.“

ZDENĚK HAMOUZ

Hrozný zážitek „Pohovor byl docela hrozný, s desetiměsíčním dítětem v ruce se konzul ani neobtěžoval mě vzít přednostně, ačkoliv technický pracovník mi to slíbil.“

ZUZANA BAŘTIPÁNOVÁ

Málo razítek "Pánovi za přepážkou se nezdálo, že mám v pase pouze jedno razítko, takže mi tvrdil, že necestuji, proto mi nebude moci dát vízum. Snažila jsem se ho přesvědčit, že jezdím do EU a razítka v dnešní době nedávají. Nakonec se rozhodl, že mi vízum dá.“

LUCIE HORENSKÁ Profesionální úředníci "Pohovor na velvyslanectví je veden s kompetentními úředníky, kteří se chovají profesionálně. A hlavně s lidmi, kteří tu žijí s námi a mají představu o nás. Daleko nepříjemnější část se potom odehrává při pohovoru s imigračními úředníky, kde až na výjimky je povědomí o ČR opravdu mizivé.“

TOMÁŠ BRUNCLÍK