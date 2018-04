Vstup do Českého ráje? Jen za poplatek, radí experti

Se zpoplatněním vstupu do Českého ráje to ale nebude jednoduché.

"Pokud bychom chtěli vybírat vstupné třeba na Hrubé Skále, museli bychom území oplotit a i tak by se našli lidé, kteří by hledali cesty, jak se placení vyhnout,“ uvedla Lenka Šoltysová, vedoucí Chráněné krajinné oblasti Českého ráje. Uvažovat prý nemohou ani o navýšení počtu strážců v chráněné oblasti. „Nemáme na to peníze,“ zdůraznila Šoltysová.

Turisté versus příroda

Na to, že cestovní ruch v některých oblastech Českého ráje příliš neprospívá, upozornil dvouletý výzkum, který sledoval jeho dopad na životní prostředí. I když výsledky přímo neprokázaly, že vysoký počet turistů přírodě škodí, chování některých z nich jí ubližuje.

"Sledovali jsme, jak dlouho se turisté v Českém ráji zdržují, na jakých úsecích, proč přijeli právě sem a jaký mají vliv na přírodu,“ řekl Jan Suchý, ředitel firmy Kolpron CZ, která průzkum prováděla. A právě chování některých turistů přírodě moc neprospívá. Tím, že scházejí ze značených cest a vjedou na kole mimo cyklotrasu, způsobují zdejší krajině obrovské škody a mohou tak například za půdní erozi.





Známky vandalismu v Českém ráji

Odnos zeminy o šest centimetrů

"Během jednoho roku došlo třeba k odnosu zeminy až o šest centimetrů. Nejvíce postiženým místem je cesta z Vidláku na Trosky i cesty k věžím, například u Blatníku a u Kapelníka,“ upozornil Suchý. Na bezohlednost některých cyklistů ukazuje i poničená zábrana proti vjezdu na žlutě značenou cestu nad Krtolou v Příhrazských skalách.

Poškozená je také trasa z Lázní Sedmihorky na Valdštejn, kde jsou sešlapané, odhalené kořeny. Turistický ruch má navíc dopad i na vegetaci. Odborníci jeho vliv zkoumali na okrajích cest, vyhlídkách i podél rybníků.

Na vyhlídkách mizí veškeré rostliny

"Kvůli sešlapům mizí na vyhlídkách veškeré druhy rostlin a žádné jiné se tu nevyskytují. Svůj vliv má i používání cementu při opravách, které způsobuje, že tu rostou nepůvodní druhy,“ dodal Ondřej Vítek, který zde prováděl botanický průzkum. Největší změny jsou podle něj znatelné u Adamova lože, v oblasti Kapelníku a v Suchých skalách. Škody za sebou nechávají i rybáři, kteří devastují břehové porosty a vegetaci u rybníků škodí také některé necitelné úpravy okolí u turistických chat.

Svůj podíl na zničené přírodě mají také horolezci. Ti by podle Suchého měli nechat některé skály na chvíli odpočinout. Dochází totiž k jejich opotřebení a nejvíce narušený tak je výstup na Kapelník, Blatník, Maják či Podmokelskou věž.





Hrubá Skála

Vstupné jako jedno z řešení? "Řešením, jak zabránit devastaci přírody, by bylo zvýšit počet strážců, dohlížet na cyklisty a pak také zvážit, zda a kde zavést vstupné. Peníze totiž zájem limitují,“ doplnil ředitel. Výzkum v Českém ráji probíhal dva roky v jednotlivých ročních obdobích na pěti stanovištích. Na každém z nich stáli dva studenti a počítali, kolik pěších turistů i cyklistů místem projde. Stanoviště byla přímo pod hradem Kost, na Krásné vyhlídce, Prachově, u rybníka Vidlák, Hrubé Skále, a navíc také na Pantheonu a Besedicích. Nejvíce lidí zavítalo v hlavní sezoně na Prachov. V létě tu během jednoho týdne prošlo téměř jedenáct tisíc pěších turistů a bezmála pět set padesát cyklistů. Mezi další nejnavštěvovanější místa pak patřil hrad Kost a Hruboskalsko. "Téměř třináct set padesát turistů pak odpovídalo v dotazníku na to, proč navštívili chráněnou oblast, kde byli ubytovaní a jak se sem dostali,“ přiblížil Ondřej Habr z firmy Kolpron CZ. Výsledky ukázaly, že drtivá většina turistů byli Češi a zhruba jen devět procent návštěvníků tvořili cizinci, hlavně Němci a Holanďané. Nejzatíženější trasy v Českém ráji - kolik lidí tudy denně projde Prachovské skály 457 Hrubá Skála - Nad Adamovým ložem 307 Kavčiny - Valdštejn 244 Mariánská vyhlídka - Nad Adamovým ložem 243 Bukovina - Mariánská vyhlídka 231 Bukovina - Radeč 231 Hrubá Skála - Sedmihorky 150