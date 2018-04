Všichni už jsou v Berlíně! Turistický fenomén dneška

Může se hodit Kdy se sem vydat

Letní Berlín má uvolněnou atmosféru, ale vydáte-li se sem v tomto ročním období, počítejte s frontami – obzvláště do muzeí a galerií, televizní věže nebo do budovy Bundestagu. Z tohoto hlediska je lepší navštívit město na jaře nebo na podzim; v zimě se pak připravte na mrazivý fičák od řeky Sprévy.

Doprava

Pokud necestujete autem, asi nejlepší alternativou je vlak s internetovou rezervací jízdenky – ušetříte tím dost peněz. Do německé metropole však samozřejmě jezdí i několik autobusových společností. Dopravu v Berlíně zajišťují především U-Bahn, S-Bahn a autobusy; s koupí nejvýhodnějšího typu jízdenky podle délky pobytu a tras, kterými budete jezdit, vám ochotně poradí na všech informacích. Nejběžnější je sedmidenní lístek pro základní trasy, který stojí mezi 25-30 €.

Ubytování

Berlín, jako téměř každá západoevropská metropole, není co se ubytování týče nejlevnější. Na druhé straně nabízí velký výběr ubytovacích zařízení – od luxusních hotelů až po "dormy". Nejvýhodnější je vypravit se sem ve větším počtu lidí a zamluvit si společnou místnost. V letní sezoně je rezervace noclehu téměř nutností, ale vzhledem k tomu, že většinou naleznete tyto služby on-line, není s tím problém. Tip iDNES.cz: Bydlet můžete na hausbótech na stanici U-Bahnu (U1) Warschauerstrasse. Jedná se o dvě lodi, "Easterncomfort" a "Westerncomfort" (podle toho, na které straně Sprévy kotví). Noc na osobu tu vyjde okolo 25 €, je tu čisto a klid, přičemž pohled za okny vaší kajuty zpestří zbytky berlínské zdi. Galerie, muzea, kluby

Na tzv. muzejním ostrově stojí za to navštívit Gemäldegalerii, jež vystavuje díla starých mistrů jako například Dürera, Rembrandta, Breughela, nebo Vermeera, abychom vyjmenovali alespoň některé z mnoha, a nebo Altes Museum s egyptskými exponáty. Legendární je Pergamské muzeum s proslulým oltářem a rekonstrukcí Ištařiny brány. Zajímavé je však i interaktivní Židovské muzeum na stanici U-Bahnu Hallesches Tor v Kreuzbergu, Muzeum filmu na Potzdamer Platz, nebo Muzeum homosexuality na stanici U-Bahnu Mehringdamm. Vydáte-li se do muzeí ve čtvrtek, pustí vás sem mezi 18. a 22. hodinou zdarma. Zmíněný squat Tacheles nabízí zajímavou přehlídku alternativního umění (zejména koláží), komu by se však zdál příliš "profláklý", může navštívit třeba klub "SO 36" na Kottbusser Tor, kde se pořádají burzy hudebních nosičů.