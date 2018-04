Všechny turistické magnety světa na jednom místě. Podívejte se

Na plochu více než 3 000 metrů čtverečních se vešel doslova celý svět.

"Je tu zastoupeno pět kontinentů, máme tu například Čínu, Egypt, Eiffelovu věž i Sochu svobody. Když vejdete, jako byste se vydali na cestu kolem světa, je to kouzelné," rozplývá se kolumbijský umělec Luic Carlos Quinetero.

Kolem pyramid a Eiffelovy věže projdete k řeckému Pantheonu, se kterým sousedí moskevský chrám Vasila Blaženého. Nad nimi se tyčí obří usmívající se Buddha. Za rohem narazíte na Velkou čínskou zeď, která vás přivede k indickému chrámu Tádž Mahal.

Jen voda a 6 000 tun písku

Mezi více než stovkou soch jsou například i pyramidy v Gíze či brazilská hora Corcovado se sochou Krista. Vytvořil je mezinárodní tým umělců a podle jednoho z nich, Martina Tellera z Nizozemska, to byla pro všechny velmi zábavná zkušenost.

"Je to úplně poprvé, co se něco takového kdy vytvořilo. Nejen v Jižní Americe, ale vůbec na celém světě. Umělci, kteří tady pracovali, si užili hodně legrace a myslím, že i návštěvníci se pobaví. Uvidí všechno, co jsme vytvořili a co nás tak bavilo," uvedl Teller.

K výrobě sochy stačil jen písek, nepoužilo se žádné lepidlo. Jen voda a stlačený písek.

Sochy jsou vystaveny ve sportovní aréně El Campín v Bogotě až do 4. března. Před nepřízní počasí je ochraňuje obří stan, pod kterým jsou schované.

Kolumbijská metropole se rozkládá vysoko v Andách, kvůli výstavě se sem proto muselo přivézt více než 6 000 tun písku.