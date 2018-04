Všechny chutě Olomoucka. Garden Food Festival zve gurmány

Speciality šéfkuchařů

Všichni milovníci dobrého jídla a pití z lokálních surovin jsou zváni do Olomouce. Dvoudenní Garden Food Festival se uskuteční v sobotu 14. května od 10 do 20 hodin a 15. května od 10 do 18 hodin ve Smetanových sadech. Na programu jsou kromě ochutnávek také prezentace, workshopy a vaření na pódiu. Těšit se můžete na show Zdeňka Pohlreicha či Haliny Pawlowské, své kuchařské umění předvede i Eliška Bučková.

Během prezentací na pódiu se hostům představí i regionální gastronomické špičky jako Jaroslav Klár či Přemysl Forejt. První z nich je šéfkuchařem restaurace Lobster v Olomouci, předtím působil v několika restauracích v Itálii a od té doby se pravidelně účastní stáží v pražských michelinských restauracích.

Druhý pak šéfuje kuchyni olomoucké restaurace Entrée v Resortu Hodolany. Zahraniční zkušenosti sbíral v Londýně, kde pracoval v Dover Street a michelinské restauracu L ́Autre Pied. Působil také v michelinské restauraci Koishi Fish & Sushi, která roku 2012 zvítězila v soutěži Maurerova výběru Grand restaurant.

Suroviny s velkým S

Chybět nebude ani „lanýžový“ kuchař Radim Svačina, který si připravil „Lanýžovou show“ nebo „Chilliman“ Tomáš Nový, který se v souvislosti se svými oblíbenými chilli papričkami bude hledat odpověď na otázku „Jakou sílu snese člověk“? Dojde i na vystoupení s velmi oblíbenými hmyzími delikatesami.

Doprovodný program pro děti se odehraje v Korunní pevnůstce

Během ochutnávek si pak přijdou na své milovníci speciálních káv, olivových olejů, sýrů, sushi, husích a kachních delikates, oslích specialit, molekulární gastronomie, sladkostí nebo mnoho druhů piv, vín a destilátů. Směsice improvizovaných restaurací, které vyrostou ve Smetanových sadech, sahá od vysokoškolských menz až po ty nejluxusnější podniky.

Vyzkoušet můžete i mezinárodní kuchyni v podání polských, chilských nebo italských kuchařů. Samostatnou část pak tvoří stánky s regionálními hanáckými produkty - sýry, uzeniny, cukrářské produkty nebo speciály z minipivovarů.

Součástí festivalu bude i bohatý doprovodný program pro děti, které se pobaví ve Stánku interaktivního muzea vědy Pevnosti poznání. To se nachází v architektonicky unikátní stavbě v areálu olomoucké Korunní pevnůstky. Tam se kuchyně promění ve vědeckou laboratoř a děti budou moci zjistit, do jaké míry spojuje vaření a fyzika. Zvídavé děti budou hledat odpovědi na otázky, jako „dokáže sůl udržet na hladině vody někoho, kdo nikdy neplaval?“ nebo „umí mikrovlnná trouba spočítat rychlost světla“? Děti si také vyzkouší malování potravinami nebo výrobu šperků ze špaget.

Kulturní bohatství kraje

Pokud na víkend do hanácké metropole vyrazíte, nezapomeňte navštívit i pamětihodnosti a přírodní památky Olomouckého regionu. Samotná Olomouc zve na příklad k návštěvě Muzea moderního umění a Arcidiecézního muzea – „dva v jednom“ nabízí dávnou historii od románské doby po současnost, a to prostřednictvím 65 tisíc exponátů. Muzeum nabízí například stálou expozici Století relativity, které představuje celé spektrum uměleckých děl 20. století.

Svatý Kopeček přitahuje poutníky i obdivovatele barokní architektury

Nepřehlédněte ani areál na Svatém Kopečku, který se nachází pět kilometrů severovýchodním směrem od Olomouce. Tamní Bazilika Panny Marie je cílem mnoha poutníků a milovníků barokního umění. V moderní historii je Svatý Kopeček spojený s návštěvou papeže Jana Pavla II. v květnu roku 1995.



Ten ji tehdy povýšil na baziliku minor, což znamená, že tento chrám je pod přímou patronací papeže a tento titul získávají jen významnější kostely.

Pokud se na festival chystáte s dětmi, nezapomeňte na návštěvu tamní ZOO nebo Aquaparku Olomouc. Za vidění stojí i nedaleký hrad Bouzov. Tato romantická stavba se statutem kulturní památky vznikla na přelomu 13. a 14. století a přestavěna byla na přelomu 19. a 20. století. Hrad najdete zhruba 35 kilometrů severozápadně od Olomouce.