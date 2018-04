Všechny cesty vedou do Říma

Budete uneseni, vždyť téměř na každém kroku narazíte na památku dva tisíce i více let starou nebo dokonalý příklad umění renesance či baroka.

Řím je rozlehlý, a tak za jeden den není v lidských silách stihnout všechny jeho krásy. Proto v případě zcela první návštěvy (ta by měla trvat alespoň tři dny) je dobré si vždy vybrat jednu oblast a důkladně ji prozkoumat. Na úvod neohrnujte nos nad turisty zaplavenou fontánou di Trevi nebo Španělskými schody, je to dobrý začátek a zážitek je nezapomenutelný.

Řím vás zcela jistě vytrhne z kolotoče životního běhu. Má svůj rytmus, a i když se mu budete zpočátku bránit – přece nebudete ztrácet odpoledne povalováním – záhy přijdete na to, že siesta je výtečná věc především v horku.

Pro přestávku je vhodný třeba park Villa Borghese s mnoha zelenými zákoutími. Park v sobě skrývá skvost – Villu Borghese, která milovníkům umění nabízí mistrovská díla Raffaelova, Tizianova či Caravaggiova. Pamatujte však, že lístky na prohlídku je dobré předem objednat.

Za antickými památkami

Další den si vyhraďte na antiku. Začněte prohlídkou Kolosea, vstupenka do proslulého centra gladiátorských her platí i pro nedaleký pahorek Palatin, kde za dávných dob bydleli císaři a bohatí patricijové. A procházka po upomínce na někdejší slávu a moc římského impéria – Forum Romanum – je zdarma. Všechno jsou to dokonalá venkovní muzea, kde vás přepadne pocit úžasu nad stářím dochovaných chrámů a domů.

Vatikán

A pak je tu samozřejmě Vatikán. Ateisticky založené Čechy toto místo zřejmě nesrazí na kolena svým duchovním rozměrem, ale krása chrámu sv. Petra s přilehlým náměstím je ohromující. Michelangelovy renesanční záměry se tu pro některé dokonale, pro jiné trochu rušivě pojí s barokní představou Berniniho. O důstojnosti centra katolické církve tak nepochybuje snad nikdo.

I kdybyste nestihli v Římě navštívit jediné muzeum či galerii (ovšem za pozornost zcela jistě stojí Musei Capitolini či Palazzo Massimo), budete odjíždět s pocitem, že jste jich během pár dní vstřebali desítky, a navíc jste si to ještě užili. Spíš však budete mít pocit, že jste z Říma viděli jen zlomek. Ale protože jste neopomněli vhodit do fontány di Trevi minci, určitě se do Říma ještě někdy vrátíte.



Může se hodit Některá z míst, která musíte vidět (prohlédněte si fotogalerii):

ŠPANĚLSKÉ SCHODY

Kupte si zapečený italský sendvič, třeba s mozzarellou a lilkem, a vychutnejte si oběd na půvabných Španělských schodech, které připomínají přesýpací hodiny a jejichž název se pojí k nedalekému španělskému velvyslanectví. Pod vámi se rozprostírá Piazza Spagna s Berniniho kašnou ve tvaru potápějící se loďky. Dokonalou kompozici pak doplňuje kostel Trinitá dei Monti vzpínající se nad schody. PIAZZA NAVONA

Kavárenský život okuste v některém z podniků na jednom z nejhezčích barokních prostranství na světě – Piazza Navona. Oválné náměstí zdobí tři fontány, z nichž

nejpůsobivější je ta uprostřed - mohutné barokní sochy představují čtyři velké evropské řeky. Atmosféru pak dokreslují všudypřítomní umělci nabízející své výtvory, ale také obchodníci vnucující se s levnými šperky či rádoby značkovými kabelkami. KOLOSEUM

Pro mnohé asi nejznámější symbol Říma, který z jedné strany obtékají potoky aut

a z druhé císařská fora. Zbudoval jej Flavius, aby krvavými hrami pobavil lid. Zkuste se přenést do dob, kdy se na jevišti bili gladiátoři, na které z ochozů shlíželo až padesát tisíc diváků. Ti také rozhodovali, zda si poražený zaslouží žít,

či zda zemře. Návštěvníci se znalostí angličtiny si mohou připlatit výklad. VATIKÁNSKÁ MUZEA

Vrcholem komplexu, který se pyšní nejvýznamnější uměleckou sbírkou na světě, je bezpochyby Michelangelova Sixtinská kaple. Plochý strop proměnil v klenbu se scénami ze Starého zákona. Freska Poslední soud na oltářní stěně obsahuje téměř 400 postav a Michelangelo ji dokončil v 66 letech. Zastavte se také v komnatách Borgiů, které nechal nádherně vymalovat papež Alexandr VI. PALATIN

Pahorek, kde před dvěma tisíci lety žily patricijské rodiny, ale obývali ho také slavní césarové v přepychových sídlech. Z honosných budov pokrytých mramorem zbyly jen zlomky, a tak především fantazie napomůže dokreslit, jak se zde v dávných antických dobách odvíjel život. PANTHEON

Uvnitř vás přepadne úžas, že něco tak důmyslného bylo možné postavit před téměř dvěma tisíci lety. Až do 20. století se Pantheon pyšnil největší kupolí na

světě. Světlo proniká dovnitř okulem, který není zasklen, a tak za deště dovnitř prší. Voda odtéká speciálními otvory v podlaze. -------------------------------------------------------------------------------------------------



Jak cestovat Římem

Zapomeňte na auto. Řím je nejlépe projít, přičemž zdejší systém veřejné dopravy vás dostane do blízkosti všech památek. Z nádraží Termini jezdí například autobus číslo 40, který jede do Vatikánu a zastavuje na zajímavých místech. Řím má jen dvě linie metra, které se křižují ve stanici Termini. Jedna jízda stojí 0,77 eura. Pamatujte, že při nákupu jízdenky v automatu je nutné mít u sebe dva centy, přístroj totiž drobné nerozměňuje.



Další informace naleznete na:

www.enit.it (národní organizace pro turistiku)

www.romaturismo.com (oficiální stránka Říma)

www.vaticano.va (oficiální stránka Vatikánu).