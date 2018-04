Všechny barvy podzimu v kaňonu Doubravy. Výlet, který potěší

Zveme vás na výlet do Železných hor. Do míst, kde se meandrující řeka Doubrava u obce Bílek noří do skalami sevřeného údolí, takže vytváří četné peřeje a dokonce i několik vodopádů. Celý rok je tady krásně, ale obzvláště na podzim hýří zdejší příroda všemi barvami.